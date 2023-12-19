Ну, потому что Израиль объявил ультиматум Хезболле (читай Ливану) и требует вывести подразделения этой структуры севернее реки Литания. В случае отказа, я так понимаю, – война. Третья, кажется, по отсчету. Хотя, если брать все израильско-ливанские войны, то точно уже не третья. Суть не в этом. Попробуем нарисовать сценарии.

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Сценарии начала новой войны

Первый, маловероятный. Хезболла соглашается вывести свои войска. Израиль банкирует. Ультиматум реализовался без войны. Ливанское правительство в очередном кризисе, но ему не привыкать. Авторитет Хезболлы резко падает.

Шиитский коридор – важное достижение Ирана – на последние 10 лет под угрозой. Но большой войны нет. Тегеран плачет в уголке.

Второй, реалистичный. Хезболла игнорирует ультиматум и готовится к отражению израильской атаки. Здесь уже вряд ли Израиль может ссылаться на право самообороны, потому что совершает агрессию против соседней страны.

Все встают на уши. Арабы пишут гневные петиции, Франция беспокоится, США давят на Израиль. Все зависит от скорости.

Для того чтобы преодолеть эшелонированную оборону, Израиль применяет массовую бомбардировку. За Хезболлу вписывается Сирия (Хезболла в самый критический момент спасла режим Башара Асада). Вписываются все шиитские движения и экспедиционный корпус Аль-Кудс. Иран пока не вписывается напрямую, но готов.

Крах Хезболлы угрожает напрямую существованию шиитского коридора. Развитие ситуации зависит от решений Тегерана и Москвы. Если Иран вписывается (третий сценарий), то это на руку Израилю. Если нет, то будет сложнее Тель-Авиву объяснить миру для чего это, но не критично. Все длится дольше, чем надо, но это – опять-таки некритично. Результат – стратегическое поражение Ирана, впрочем, без существенных последствий для режима.

Заметьте Мы долго слышим, что Запад сливает Украину, а как все на самом деле?

Третий (катастрофический), вероятность ниже средней. Всё развивается как во втором сценарии, но вписывается Иран. Как? Не знаю, проявите свою фантазию. Ракеты, дроны, мобилизация – все в защиту наших завоеваний. Как будет вести себя Россия? Даю 90%, что бросит иранцев, но немного остается шансов, что впишется.

Тегеран форсированно делает бомбу. Шансов на невмешательство в конфликт США все меньше. Сыплется Ливан, а затем Сирия. Одобряются стратегические решения по Ирану. Шиитский коридор исчезает как роса на солнце. КСИР теряет поддержку в Иране, там беспорядок. Великая региональная война с мировой перспективой.

Во втором и третьем сценариях у нас неплохие шансы стать бенефициарами.