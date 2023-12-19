Ну, тому що Ізраїль оголосив ультиматум Хезболлі (читай Лівану) і вимагає вивести підрозділи цієї структури північніше річки Літанія. В разі відмови, я так розумію, – війна. Третя, здається, за відліком. Хоча, якщо брати всі ізраїльсько-ліванські війни, то точно вже не третя. Суть не в цьому. Спробуємо намалювати сценарії.

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Сценарії початку нової війни

Перший, малоймовірний. Хезболла погоджується вивести свої війська. Ізраїль банкує. Ультиматум реалізувався без війни. Ліванський уряд в черговій кризі, але йому не звикати. Авторитет Хезболли різко падає.

Шиїтський коридор – важливий здобуток Ірану – на останні 10 років під загрозою. Але великої війни немає. Тегеран плаче в куточку.

Другий, реалістичний. Хезболла ігнорує ультиматум і готується до відбиття ізраїльської атаки. Тут вже навряд чи Ізраїль може посилатися на право самооборони, бо здійснює агресію проти сусідньої країни.

Всі встають на вуха. Араби пишуть гнівні петиції, Франція тривожиться, США тиснуть на Ізраїль. Все залежить від швидкості.

Для того, щоб подолати ешелоновану оборону, Ізраїль застосовує масове бомбардування. За Хезболлу вписується Сирія (Хезболла у найбільш критичний момент врятувала режим Башара Асада). Вписуються всі шиїтські рухи та експедиційний корпус Аль-Кудс. Іран поки не вписується напряму, але готовий.

Крах Хезболли загрожує напряму існуванню шиїтського коридору. Розвиток ситуації залежить від рішень Тегерану і Москви. Якщо Іран вписується (третій сценарій), то це на руку Ізраїлю. Якщо ні, то буде складніше Тель-Авіву пояснити світу для чого це, але не критично. Все триває довше ніж треба, але це – знов таки некритично. Результат – стратегічна поразка Ірану, втім без суттєвих наслідків для режиму.

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Третій (катастрофічний), ймовірність нижче середньої. Все розвивається як в другому сценарії, але вписується Іран. Як? Не знаю, проявіть свою фантазію. Ракети, дрони, мобілізація – всі на захист наших завоювань. Як буде поводитися Росія? Даю 90%, що кине іранців, але трохи залишається шансів, що впишеться.

Тегеран форсовано робить бомбу. Шансів на невтручання у конфлікт США все менше. Сиплеться Ліван, а потім Сирія. Схвалюються стратегічні рішення по Ірану. Шиїтський коридор зникає як роса на сонці. КВІР втрачає підтримку в Ірані, там безлад. Велика регіональна війна із перспективою світової.

У другому та третьому сценаріях у нас непогані шанси стати бенефіціарами.