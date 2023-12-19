Боротьба між політсилами у Польщі буде лише посилюватися

Блокада українського кордону є не тільки економічним протестом, а й важливою частиною політичної боротьби у Польщі.

До теми Новий польський уряд і Україна: що чекає на відносини між країнами у 2024 році

Організатор блокади пов'язаний з ультраправими політичними силами у Польщі, що об'єдналися у партію "Конфедерація", яка до останніх парламентських виборів вважалася ймовірним партнером партії "Право і справедливість" у новій панівній коаліції, якби в обох політсил вистачило голосів для формування нового уряду Польщі. Однак парламентські вибори, як відомо, завершилися перемогою демократичної опозиції.

Електоральні процеси у Польщі не закінчуються, а тільки починаються: попереду місцеві та президентські вибори. Боротьба між двома політичними таборами буде тільки посилюватися. У інтересах польських правих, які втратили владу, та в інтересах "Конфедерації", багатьох лідерів якої підозрюють у серйозних політичних контактах з Росією, – є погіршити польсько-українські стосунки та послабити позиції нового уряду.

Нагадаю, що напередодні своєї відставки тепер вже колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловився за запровадження обмежень на перевезення продукції з України до Польщі і фактично підтримав страйк перевізників. Під час роботи уряду Моравецького не було зроблено нічого, щоб зупинити цей процес, який вже дався в знаки на стані польської економіки.

Тепер має відбутися саме те, до чого прагнули польські праві у боротьбі зі своїми спадкоємцями у кабінетах у Раді міністрів – створити таку спадщину, яку буде досить важко подолати. Тим більше коли ми говоримо про новий уряд, який складається з представників різних політичних сил. У представників цих партій можуть бути зовсім різні позиції, коли мовиться не просто про польсько-українські взаємини, а про те, як має розвиватися економіка Польщі, як має розвиватися європейська інтеграція сусідніх країн, і як тут польській економіці боротися з ймовірною конкуренцією з боку сусідів зі Сходу.

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Отож у перші тижні перебування Дональда Туска на посаді прем'єр-міністра Польщі виникає нова політична криза у польсько-українських взаєминах. Криза ця створена не чинним урядом Польщі, а його попередниками та ультраправими, проросійськими силами, які будуть робити все можливе та неможливе, щоб допомогти Владіміру Путіну виграти війну проти України.

А для цього потрібно, щоб і на Заході хтось блокував кордон. Щоб і на західному кордоні нашої країни робилося щось для погіршення економіки. Як бачимо, активісти "Конфедерації" справляються з цією місією, яка викликає щире захоплення у російських лідерів.

Виникає питання – як цю проблему тепер вирішити?

Дональд Туск, перед тим як стати новим прем'єром Польщі, обіцяв, що новий польський уряд зможе подолати цю кризу. Однак поки що новий прем'єр не надав конкретного плану того, як цю кризу можна буде долати, з ким і хто має вести перемовини – польський уряд з організаторами протесту, які вороже до нього налаштовані, або українські та польські урядовці з представниками організацій, які влаштували протест.

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До речі, до цього протесту хочуть долучитися і польські фермери, які першими почали діяти так, щоб було очевидно, що польська економіка немовби потерпає від української конкуренції. Хоча насправді це брехня.

Ба більше, організатори протестів створюють проблеми саме для економіки Польщі: ліквідовуються робочі місця, створюються можливості для сусідніх країн мати прибуток від українських перевезень. У Польщі це прекрасно розуміють, але від розуміння криза сама собою не вирішиться.

Потрібно шукати можливості, щоб роз'єднати організаторів протесту з ультраправих, проросійських сил з тими, хто дійсно вважає, що українські перевезення або українське збіжжя загрожують польській економіці. А це – створення відповідних економічних механізмів, які б мали допомогти польським перевізникам та фермерам принаймні на етапі російсько-української війни. Адже ми не знаємо, якими будуть обмеження для української продукції, коли ця війна завершиться.

Найбільша проблема це те, що Україна стала частиною Європейського Союзу з економічного погляду на час війни. Всі обмеження скасовані. Тоді після війни виникає проста, але серйозна дилема – або запроваджувати ці обмеження знову, або нагадати собі, що коли Україна стане частиною ЄС, ніяких обмежень вже не буде, щоб про це не думали польські перевізники чи фермери. Саме з цієї позиції треба виходити, коли буде врегульовуватися конфлікт, який зараз є таким небезпечним для української економіки та взаємин між Києвом та Варшавою.