Борьба между политсилами в Польше будет только усиливаться

Блокада украинской границы не только экономический протест, но и важная часть политической борьбы в Польше.

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Организатор блокады связан с объединившимися в партию "Конфедерация" ультраправыми политическими силами в Польше, которая до последних парламентских выборов считалась вероятным партнером партии "Право и справедливость" в новой господствующей коалиции, если бы у обеих политсил хватило голосов для формирования нового правительства Польши. Однако парламентские выборы, как известно, завершились победой демократической оппозиции.

Электоральные процессы в Польше не заканчиваются, а только начинаются: впереди местные и президентские выборы. Борьба между двумя политическими лагерями будет только усиливаться. В интересах потерявших власть польских правых и в интересах "Конфедерации", многих лидеров которой подозревают в серьезных политических контактах с Россией, – ухудшить польско-украинские отношения и ослабить позиции нового правительства.

Напомним, что накануне своей отставки теперь уже бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался за введение ограничений на перевозку продукции из Украины в Польшу и фактически поддержал забастовку перевозчиков. Во время работы правительства Моравецкого не было сделано ничего, чтобы остановить этот процесс, уже давшийся в знаки на состоянии польской экономики.

Теперь должно произойти именно то, к чему стремились польские правые в борьбе со своими наследниками в кабинетах в Совете министров – создать такое наследие, которое будет трудно преодолеть. Тем более когда мы говорим о новом правительстве, состоящем из представителей разных политических сил. У представителей этих партий могут быть совершенно разные позиции, когда говорится не просто о польско-украинских отношениях, а о том, как должна развиваться экономика Польши, как должна развиваться европейская интеграция соседних стран и как здесь польской экономике бороться с вероятной конкуренцией со стороны соседей с Востока.

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Поэтому в первые недели пребывания Дональда Туска в должности премьер-министра Польши возникает новый политический кризис в польско-украинских отношениях. Кризис этот создан не действующим правительством Польши, а его предшественниками и ультраправыми, пророссийскими силами, которые будут делать все возможное и невозможное, чтобы помочь Владимиру Путину выиграть войну против Украины.

А для этого нужно, чтобы и на Западе кто-то блокировал границу. Чтобы и на западной границе нашей страны делалось что-то для ухудшения экономики. Как видим, активисты "Конфедерации" справляются с этой миссией, вызывающей искренний восторг у российских лидеров.

Возникает вопрос – как эту проблему теперь решить?

Дональд Туск, прежде чем стать новым премьером Польши, обещал, что новое польское правительство сможет преодолеть этот кризис. Однако пока новый премьер не предоставил конкретного плана того, как этот кризис можно будет преодолевать, с кем и кто должен вести переговоры – польское правительство с организаторами протеста, которые враждебно к нему настроенные, или украинские и польские чиновники с представителями организаций, которые устроили протест.

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Кстати, к этому протесту хотят присоединиться и польские фермеры, которые первыми начали действовать так, чтобы было очевидно, что польская экономика будто бы страдает от украинской конкуренции. Хотя на самом деле это ложь.

Более того, организаторы протестов создают проблемы именно для экономики Польши: ликвидируются рабочие места, создаются возможности для соседних стран иметь прибыль от украинских перевозок. В Польше это прекрасно понимают, но от понимания кризис сам по себе не решится.

Нужно искать возможности, чтобы разъединить организаторов протеста по ультраправым, пророссийским силам с теми, кто действительно считает, что украинские перевозки или украинское зерно угрожают польской экономике. А это – создание соответствующих экономических механизмов, которые должны помочь польским перевозчикам и фермерам по крайней мере на этапе российско-украинской войны. Мы ведь не знаем, какими будут ограничения для украинской продукции, когда эта война завершится.

Самая большая проблема заключается в том, что Украина стала частью Европейского Союза с экономической точки зрения на время войны. Все ограничения отменены. Тогда после войны возникает простая, но серьезная дилемма – либо вводить эти ограничения снова, либо напомнить себе, что когда Украина станет частью ЕС, никаких ограничений уже не будет, чтобы об этом не думали польские перевозчики или фермеры. Именно из этой позиции надо исходить, когда будет урегулироваться конфликт, который сейчас так опасен для украинской экономики и взаимоотношений между Киевом и Варшавой.