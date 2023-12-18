Угрозы Финляндии от России выгодны Западу

Когда-то величие закончилось "ножками Буша", а теперь спасают Москву яйца Эрдогана на фоне растущего величия.

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Но санкции не работают, нет. Конечно, Россия может воевать бесконечно, потому что имеет много ресурсов и никак не истощается от того, что половину бюджета тратит на войну. Правда в том, что в противостоянии с Западом Россия уже напряглась по полной. И стоит Западу немножко поднять уровень финансовых расходов на войну и России уже нечем будет ответить. При том, что Запад пока вообще не чувствует этих расходов.

Знает ли это Запад? Конечно, знает. Поднимет ли он планку? Никто не знает. Но чем больше мы слышим заявлений, что скоро Россия может напасть на страны НАТО, тем больше возможностей у европейских и американских политиков увеличить финансовые расходы на противодействие России, а значит, на поддержку Украины.

Ведь эту историю еще предстоит продать западным избирателям, потому что так работает демократия. Поэтому очень кстати, что Владимир Путин обещает проблемы Финляндии. Это поможет коллективному Западу принять решение и поднять ставки в игре на истощение. Запад может себе это позволить, а Россия уже нет.

Вы уже слышали "что все пропало, потому что у России рекордный бюджет на оборону", а если он рекордный, то увеличивать его дальше очень тяжело.

Мы не должны сравнивать истощение Украины и России. Потому что с глазу на глаз мы бы не устояли. Но благодаря поддержке Запада с начала войны расходы Украины на войну тождественны расходам России на войну. Поэтому мы имеем приблизительное равенство на фронте. Временный паритет, достигнутый максимальным напряжением усилий России, при возможности Запада увеличить издержки.

Поддержка Украины никуда не делась

Хочет ли Запад бросить Украину? Ну, наверное, исходя из этого желания Олаф Шольц и Эммануэль Макрон нянчатся с Виктором Орбаном и тратят на этого венгерского царька так много времени. И, может быть, поэтому администрация Джо Байдена напряглась даже перед Рождеством, чтобы получить прогресс в переговорах о границе. Так обычно ведут себя, когда хотят бросить?

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Мы очень долго слышим, что Запад сливает Украину. И все это время Запад монотонно наращивал поддержку Украины. Да, в моменте есть задержка с помощью. В целом техническая задержка, действительно очень болезненная в контексте военной помощи, но является недостатком демократий. Она должна закончиться большими пакетами помощи, как со стороны ЕС, так и США. И в Европе, и в Вашингтоне есть политическая воля поддержать Украину. И это очевидно. И это уже плюс демократий.

Демократия может быть менее эффективной, чем автократия в краткосрочной перспективе, но всегда выигрывает в долгосрочной.

Поражение Украины будет поражением для Запада. Так зачем умным и влиятельным, а еще очень богатым проигрывать в тот момент, когда они близки к выигрышу? Усталость от войны, особенно если война очень далеко, бесконечно приятнее головной боли от увеличения рисков после выигрыша Путина. Главное, что та головная боль будет гораздо дороже. А ведь мы не сомневаемся, что в Вашингтоне, и в Брюсселе умеют считать деньги.

Чтобы там не говорили популисты на выборах, когда они заходят в кабинеты, то аргументы национальных интересов начинают доминировать. Если они опять-таки не совсем глупые. Но даже до потенциальной победы Дональда Трампа у этого мира есть еще целый год.

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А при чем здесь яйца?

Да просто иллюстрация. Ибо в стране, где все хорошо, могут расти цены на яйца. Они постоянно прыгают, что в Украине, что в США. Просто в стране, где все хорошо, рост стоимости яиц не приводит к кризису государственного уровня и очередей на несколько часов на морозе, чтобы эти яйца купить. Чем беднее страна, тем важнее цены на яйца, потому что это самый дешевый белок.

В России вдруг цены на яйца стали очень-очень важны. Несмотря на забитые рестораны в Москве и Санкт-Петербурге, несмотря на браваду о том, что Россия стала только сильнее.