Есть ли Марушева сотрудницей правительства

Если скачать файл в Word с официального сайта и посмотреть авторство, то станет понятно, что это Александра Марушева.

К теме 7 фактов о позорном законе 5655, удивительным образом трансформировавшемся в постановление Кабмина



Автором постановления является Александра Марушева / Фото автора

Интересно, является ли Марушева, которая есть автором документа, сотрудницей правительства? Google выдает информацию, что полная тезка автора постановления Александра Марушева работает в Университете новейших технологий. Полная тезка значится руководителем адвокатского бюро.



Александра Марушева – руководитель адвокатского бюро / Фото автора

Марушева в 2019 году печатается в Уральском научном вестнике. Это постановление, кстати, должно быть проголосовано нахрапом 13 декабря – накануне переговоров в Брюсселе относительно евроинтеграционного пути страны.



Интересная информация о Марушевой / Фото автора

Но и это еще не все "вишенки на торте". Здесь важно немного глубже посмотреть на научную деятельность и соавторство Александры Марушевой. Очень часто встречаются два соавтора – Александр Непомнящий и Оксана Медведчук.

Непомнящий – юрист, которого "Наши деньги" связывают с секретарем председателя комитета по вопросам госуправления и местного самоуправления Елены Шуляк ("Слуга народа") – Дмитрием Исаенко (эксОПЗЖ).

В этом же материале "Наших денег" фигурирует Оксана Медведчук. Так же соавтор Марушевой. Медведчук тоже связана с лоббистом интересов застройщиков Исаенко.

Все эти фамилии в "Наших деньгах" выплыли именно при анализе скандального законопроекта 5655. И теперь связанная с ними Марушева становится автором правительственного постановления.

Еще одна деталь. Марушева распространяет посты Минрегиона и TAPAS, который, между прочим, поддерживает "диджитализацию" 5655.



Что Марушева постится в соцсетях / Фото автора

И теперь есть серьезный вопрос к Кабинету Министров Украины: в какой роли Марушева создает проекты постановления для правительства нашего государства? Какую должность она занимает?

На вопрос, кому это выгодно, я знаю ответ.