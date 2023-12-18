Есть ли Марушева сотрудницей правительства
Если скачать файл в Word с официального сайта и посмотреть авторство, то станет понятно, что это Александра Марушева.
К теме 7 фактов о позорном законе 5655, удивительным образом трансформировавшемся в постановление Кабмина
Автором постановления является Александра Марушева / Фото автора
Интересно, является ли Марушева, которая есть автором документа, сотрудницей правительства? Google выдает информацию, что полная тезка автора постановления Александра Марушева работает в Университете новейших технологий. Полная тезка значится руководителем адвокатского бюро.
Александра Марушева – руководитель адвокатского бюро / Фото автора
Марушева в 2019 году печатается в Уральском научном вестнике. Это постановление, кстати, должно быть проголосовано нахрапом 13 декабря – накануне переговоров в Брюсселе относительно евроинтеграционного пути страны.
Интересная информация о Марушевой / Фото автора
Но и это еще не все "вишенки на торте". Здесь важно немного глубже посмотреть на научную деятельность и соавторство Александры Марушевой. Очень часто встречаются два соавтора – Александр Непомнящий и Оксана Медведчук.
Непомнящий – юрист, которого "Наши деньги" связывают с секретарем председателя комитета по вопросам госуправления и местного самоуправления Елены Шуляк ("Слуга народа") – Дмитрием Исаенко (эксОПЗЖ).
В этом же материале "Наших денег" фигурирует Оксана Медведчук. Так же соавтор Марушевой. Медведчук тоже связана с лоббистом интересов застройщиков Исаенко.
Все эти фамилии в "Наших деньгах" выплыли именно при анализе скандального законопроекта 5655. И теперь связанная с ними Марушева становится автором правительственного постановления.
Еще одна деталь. Марушева распространяет посты Минрегиона и TAPAS, который, между прочим, поддерживает "диджитализацию" 5655.
Что Марушева постится в соцсетях / Фото автора
И теперь есть серьезный вопрос к Кабинету Министров Украины: в какой роли Марушева создает проекты постановления для правительства нашего государства? Какую должность она занимает?
На вопрос, кому это выгодно, я знаю ответ.