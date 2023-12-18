Украинцы ожидали прихода новой власти в Польше

После провала правительства Матеуша Моравецкого миссию по формированию нового польского правительства взял на себя лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск, получивший 248 голосов поддержки в Сейме.

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13 декабря президент Польши Анджей Дуда принял присягу от нового премьер-министра и членов его кабинета. Во время церемонии Туск, занимавший эту должность ранее, обращаясь к своим министрам, отметил, что они приняли присягу перед всем народом и будут отвечать перед поляками за все свои действия и поступки в последующие годы.

Следует подчеркнуть, что новый Совет министров приступил к работе в очень непростое время как для Польши, так и для мира. Ведь именно сейчас решается судьба какой будет страна над Вислой в ближайшие годы, как будет происходить ход боевых действий в Украине, нормализуются ли отношения между Варшавой и Киевом (а также другими партнерами) и какой будет геополитическая ситуация в целом. Безусловно, эффективность премьер-министра и его кабинета поставлена на карту.

Поэтому доклад, с которым Туск выступил во время заседания Сейма 12 декабря, был соответствующим.

"Одинокая Польша – это Польша, которая подвергается наибольшим рискам. Призываю всех без исключения начать сотрудничество с новым правительством, чтобы поставить Польшу на прочные основы в сообществе", – заявил премьер. Он подчеркнул, что Польша является и будет сильным звеном в НАТО, стабильным союзником США и возобновит свою позицию лидера Евросоюза.

Туск отметил, что сегодня есть Россия, которая атакует Украину, и что "у нас есть ощущение, что впереди долгий путь".

"Не могу слушать тех, кто говорит, что устал от ситуации в Украине. Задача новой власти – громко требовать от Запада помощи Украине. Буду делать это с первого дня. Нужна искренняя настойчивость, когда речь идет о польских интересах в отношениях с Украиной", – объявил Туск слова, которых ждали украинцы.

Не будет преувеличением, что многие граждане Украины ожидали прихода новой власти в Польше. Ведь за последние месяцы двусторонним отношениям был нанесен немалый ущерб. И Украине нужен стабильный и верный союзник за западной границей.

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В общем, отношения между Украиной и Польшей можно разделить на стратегический и тактический уровни:

стратегически Варшава никогда не переставала поддерживать Украину;

однако на тактическом уровне есть кризис, который необходимо разрешить.

В первую очередь говорится, конечно, о разблокировании границ. Ведь это самая актуальная проблема, поскольку следствием блокады является частичный паралич логистики Украины и ощутимые потери для польского бизнеса. Важно то, что правительство "Права и справедливости" ничего не сделало в этом вопросе, кроме распространения риторики, которая скорее способствовала таким действиям, чем улаживала ситуацию.

Зерновой кризис урегулировать будет сложнее

Впрочем, преодолеть нарастающий спор будет нелегко. В Польше это хорошо осознают. Очевидно, это понимают и в Украине. В том числе и тот факт, что каждая власть в первую очередь отстаивает свои национальные интересы.

Выступая в Сейме, Туск заверил, что можно одновременно защищать интересы польских фермеров и автоперевозчиков и поддерживать Украину. Поэтому следует быть готовыми к периоду непростых переговоров.

Туск и новый глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский в ближайшее время планировали посетить государства региона – страны Балтии и Украину. Однако из-за COVID-19 у эстонского премьера Каи Каллас визит в Таллин отменили. Приедут ли польские члены правительства в Украину – неизвестно, но надеемся на лучшее. Вполне возможно, что именно визит в Киев сможет стать катализатором того, что новое польское правительство будет делать все возможное для максимально быстрого прекращения блокад границы с Украиной, в процессе чего будут осуществляться взаимные поиски компромиссов.

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Если относительно разблокирования границы можно найти точки соприкосновения, то в отношении зернового кризиса ситуация сложнее.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Стефана Краевского, о снятии эмбарго на импорт украинского продовольствия речь не идет. И что оптика Польской крестьянской партии в этом контексте отличается от видения других политсил правительственной коалиции.

Крайне острой по этому поводу является риторика другого заместителя министра сельского хозяйства – Михала Колодзейчака – лидера "Агроунии" и члена "Гражданской платформы". По его убеждению, вступление Украины в ЕС "очень невыгодно для польских фермеров и предпринимателей". И что следует говорить о том, что агропродовольственная продукция из Украины не попадет в Польшу в течение нескольких десятилетий.

"Вступление Украины в ЕС невыгодно польским фермерам, мы должны защитить свои интересы; говорить, что агропродовольственная продукция из Украины не попадет в Польшу, например, в течение 20 лет после вступления Украины в ЕС", – заявил Колодейчак 16 декабря в интервью на RMF FM.

Он объявил, что одним из элементов защиты интересов польских фермеров будет принятие закона, согласно которому компании не смогут покупать продукты, цены на которые будут ниже себестоимости производства.

"Я думаю, что премьер-министр Дональд Туск это прекрасно осознает. Это слушающий человек", – резюмировал политик.

Заявления достаточно серьезные и контрпродуктивные. Да еще от представителей господствующего лагеря. Поэтому на межгосударственном уровне и при участии Европейской комиссии нужно провести хлопотную работу, чтобы проблема не углубилась и не приобрела необратимый характер.

Туск понимает важность ситуации

Очень важно, чтобы Польша, учитывая все еще продолжающуюся российскую агрессию, продолжила оказывать военную помощь Украине. Ведь от этого зависит не только существование нашего государства, но и самой Польши и Европы. Меседжи, которые Туск направил в Сейме, указывают на абсолютное понимание ситуации.

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"Думаю, мы все знаем, что бы произошло, если бы Россия победила в этом конфликте. И в этой ситуации, в этом контексте, вряд ли мы можем и никто в этом зале не вправе считать, что не знает высоты этой ставки", – заявил Туск.

Кроме того, Варшава могла бы стать одним из столпов консолидации международной поддержки Украины в рамках Евросоюза и НАТО. В этом контексте Туск также послал положительные сигналы. Он заверил, что вместе с членами правительственной команды, в частности главой МИД Польши Сикорским, будет заботиться о "позиции Польши на международной арене и эффективной работе для Украины в ее войне с Россией".

"Мы уже готовим визиты, по результатам которых будут очень конкретные предложения", – сообщил польский чиновник.

Следовательно, больших надежд на новое польское правительство немало. Заявления со стороны представителей украинской власти наглядно это демонстрируют.

"Когда мы стоим вместе, свобода обоих наших народов непреодолима. Мы ценим поддержку Польши. Вместе мы укрепляем себя и всю Европу. Я уверен, что Украина и Польша останутся преданными защите глобальной свободы", – написал Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X, приветствуя Туска с избранием на должность премьер-министра.

Впрочем, следует понимать и существование значительных вызовов. Это, прежде всего, споры, которые в последнее время есть между странами, а также агрессия Москвы, которая несет опасность как для нашего региона, так и для континента в целом.

Решение обоюдных проблем и усиление консолидации перед внешними опасностями является главной задачей обеих сторон. Похоже, что новая польская власть настроена решительно – особенно, когда нужны быстрые и конкретные действия.

Киев, в свою очередь, открыт к диалогу и переходу на качественно новый уровень сотрудничества. Только так Украина и Польша смогут победить.