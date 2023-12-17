ВСУ – единственный ресурс, которым сможет прикрыться Европа

Нас примут очень быстро, выгоняя в туалет всех орбанов, которые будут ложиться на дороге.

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Причина простая – испуганные европейские лидеры прекрасно понимают: если на выборах в США что-то пойдет "не так", и США уберут простертый над Европой с 1945 года зонтик безопасности, то посреди ЕС обнажится такая же гигантская-беззащитная черная дыра лишенной собственной армии Германии, как и в 1945 году, – и целый ЕС рухнет от первого же удара, как детский карточный домик!

Тогда единственный готовый ресурс, которым можно будет прикрыться против "можем-повторения" с Востока – это будет кто? Правильно – самая лучшая на континенте армия с опытом 10-летней войны! А для этого она должна быть в составе ЕС вместе со своей страной. Вот и вся строгая правда.

Ясно, что мы несколько не так представляли себе свое европейское будущее. Но каково уже... Чем быстрее мы осознаем реальное положение дел, тем больше шансов встретить это будущее хорошо приготовленным.

Тогда, возможно, нам как нации удастся сыграть им в свою пользу, а не только платить своей кровью за чужие пиры, и Мазепино "только сабля даст нам право" наполнится для нас новым содержанием.

Словом, чтимся, потому что впереди действительно много работы.