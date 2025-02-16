Таким образом, он прокомментировал слухи о контактах с россиянами по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его публикацию.

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Как объяснил это Ермак

Он рассказал, что провел предметные разговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом. Согласно обнародованной им информации, Украина четко определила красные линии собственных интересов.

На каждой встрече, в каждом диалоге мы отстаивали линию, что диалог о безопасности Европы не может быть без Украины и ЕС. Информация обо всех встречах с россиянами – это фейк,

– сообщил Ермак.

По его словам, подобных встреч не было, и их не планируют, пока не будет наработки соответствующего плана. Также руководитель Офиса Президента отметил, что Владимир Зеленский уже подчеркивал это и ответил на эти вопросы.

"Мы говорили о гарантиях безопасности. И Президент четко дал понять, что любое соглашение, если оно будет принято без Украины, мы его не примем. И в гарантиях безопасности нам нужны США", – отметил украинский чиновник.

Напомним, Дональд Трамп во время пресс-конференции с журналистами 13 февраля заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности якобы встретятся "высокопоставленные" представители России, США и Украины. Но этого не произошло.