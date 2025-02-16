Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal. Стоит отметить, что ранее министр обороны США Пит Гегсет предположил, что Украина не станет членом НАТО, а прямая роль США в обеспечении мирного соглашения не рассматривается.

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Будет ли Украина участвовать в мирных переговорах

По словам дипломатов, госсекретарь США Марко Рубио заявил своему украинскому коллеге Андрею Сибиге, что Вашингтон не намерен держать Украину в стороне от переговоров и что было бы глупо делать это. Об этом он сказал на встрече министров иностранных дел стран G7 на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог впоследствии озвучил дополнительные подробности относительно позиции администрации. По его словам, Россия и Украина будут вести прямые переговоры, а США станут посредниками.

Однако у Келлога было гораздо более жесткое послание к европейским лидерам: он заявил, что фактически не видит для них места за столом переговоров. В то же время Кэллог добавил, что европейские интересы будут учтены.

Тем временем европейские чиновники начали составлять ответ администрации Трампа: чтобы достичь надежного мира в Украине, мы вам понадобимся,

– отмечают в WSJ.

Их аргумент заключается в том, что европейские деньги понадобятся, чтобы укрепить обороноспособность Украины и отстроить страну.

Администрация Трампа заявляла, что хочет, чтобы европейские войска помогли обеспечить выполнение мирного соглашения. По словам чиновников, этот шаг, вероятнее всего, не поддержит ни один парламент на континенте, если Европе не дадут шанс помочь в формировании мира.

К слову, ранее появилась информация, что представители администрации Дональда Трампа могут встретиться с российской делегацией в Саудовской Аравии. Темой переговоров станет завершение войны в Украине.