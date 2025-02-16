Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal. Варто зазначити, що раніше міністр оборони США Піт Гегсет припустив, що Україна не стане членом НАТО, а пряма роль США у забезпеченні мирної угоди не розглядається.

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Чи братиме Україна участь у мирних переговорах

За словами дипломатів, держсекретар США Марко Рубіо заявив своєму українському колезі Андрію Сибізі, що Вашингтон не має наміру тримати Україну осторонь від переговорів і що було б нерозумно робити це. Про це він сказав на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог згодом озвучив додаткові подробиці щодо позиції адміністрації. За його словами, Росія та Україна будуть вести прямі переговори, а США стануть посередниками.

Однак у Келлога було набагато жорсткіше послання до європейських лідерів: він заявив, що фактично не бачить для них місця за столом переговорів. Водночас Келлог додав, що європейські інтереси будуть враховані.

Тим часом європейські чиновники почали складати відповідь адміністрації Трампа: щоб досягти міцного миру в Україні, ми вам знадобимося,

– зазначають у WSJ.

Їхній аргумент полягає в тому, що європейські гроші знадобляться, щоб зміцнити обороноздатність України та відбудувати країну.

Адміністрація Трампа заявляла, що хоче, щоб європейські війська допомогли забезпечити виконання мирної угоди. За словами чиновників, цей крок, найімовірніше, не підтримає жоден парламент на континенті, якщо Європі не дадуть шанс допомогти у формуванні миру.

До слова, раніше з'явилася інформація, що представники адміністрації Дональда Трампа можуть зустрітися із російською делегацією у Саудівській Аравії. Темою переговорів стане завершення війни в Україні.