Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента США во время пресс-конференции в Белом доме 13 февраля.

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Что сказал Трамп о встрече в Мюнхене

Журналисты спросили Дональда Трампа о перспективах визита Владимира Путина и других российских представителей в Саудовскую Аравию, где он ранее предложил ему встретиться. На это американский президент ответил, что "рано или поздно" встреча состоится и вспомнил о Мюнхенской конференции по безопасности.

Будет встреча в Мюнхене завтра (14 февраля – 24 Канал). Там будет Россия с нашими людьми. Украина также приглашена. Я не уверен, кто какую страну будет представлять. Но чиновники из России, Украины и США будут там Украины и США,

– добавил Трамп.

Стоит отметить, что Россия не участвует в Мюнхенской конференции по безопасности с 2022 года. Официально об участии представителей страны-агрессора на мероприятии не объявляли.

К слову, Дональд Трамп также заявил, что Украина будет иметь место за столом переговоров с Россией. В частности американский президент подчеркнул, что наше государство будет находиться там наравне со всеми другими сторонами.

Кроме того, Трамп высказал мнение, что война в Украине началась якобы из-за заявления бывшего президента США Джо Байдена о возможном вступлении Украины в НАТО. По словам Трампа, любая страна на месте России "также бы этого не позволила".