Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на AFP. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы Россия вернулась в состав Большой семерки (G7).

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Трамп выразил поддержку России в G7

В своем заявлении президент США Дональд Трамп подчеркнул, что доверяет президенту России Путину и верит, что он стремится к миру. По словам Трампа, это позволит создать возможность для новых дипломатических инициатив в решении конфликта в Украине.

Трамп также отметил, что Украина должна иметь обязательное место за столом любых мирных переговоров по завершению войны между Россией и Украиной. Он акцентировал, что ключевым условием является обеспечение прямого диалога между Москвой и Киевом, в частности в контексте прекращения боевых действий и восстановления стабильности в регионе.