Речь шла о сумме на 300 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, передает 24 Канал.

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Что об этом известно

По данным источников издания, идея конфискации активов и направления их на закупку оружия от США обсуждалась на нескольких встречах между Украиной, некоторыми ее союзниками и командой американского лидера в течение последних недель.

Как отметил один из собеседников, об этом предложении знает и Дональд Трамп, однако сейчас никаких признаков его одобрения по этому вопросу пока, согласно обнародованной информации, нет. В Белом доме это еще не комментировали.

По мнению одного из европейских дипломатов, из-за того, что большинство этих активов хранят именно в Европе, это может стать весомым рычагом влияния для европейцев в возможных переговорах по окончанию войны России против нашего государства.

Впрочем, он напомнил, что ряд европейских стран ранее выступал против этого шага и придерживается такой позиции и сегодня. Некоторые опасаются, что конфискация активов может угрожать финансовой стабильности и вызвать юридические и другие риски.

Bloomberg пишет, что такой позиции придерживается Германия, Люксембург и Бельгия. В то же время российские чиновники в свою очередь угрожали и уже заявляли о том, что в ответ на возможную конфискацию активов якобы осуществят контрмеры.

Российские СМИ писали, что правительство уже разработало механизм ареста имущества, принадлежащего иностранцам в России. Однако, как сообщает издание, украинские чиновники и некоторые союзники нашего государства настаивают на том, что на их стороне есть экономические и правовые аргументы.

В частности, они отмечают, что Трамп требует, чтобы Украина оплачивала военную помощь Соединенных Штатов, а использование замороженных активов могло бы стать для Украины и американских компаний по производству оружия выгодным решением.

Также украинские чиновники ссылаются на юридические выводы, которые свидетельствуют, что конфискацию российских активов можно было бы "засчитать" как компенсацию за будущие военные убытки, которые Москва потенциально могла бы задолжать Киеву.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп заявил, что договорился с Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. В то же время американский лидер заверил, что будет продолжать и дальше оказывать помощь Украине.