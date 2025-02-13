Йшлося про суму на 300 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських чиновників, обізнаних із цим питанням, передає 24 Канал.

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Що про це відомо

За даними джерел видання, ідея конфіскації активів і спрямування їх на закупівлю зброї від США обговорювалася на кількох зустрічах між Україною, деякими її союзниками та командою американського лідера впродовж останніх тижнів.

Як зауважив один зі співрозмовників, про цю пропозицію знає і Дональд Трамп, проте зараз жодних ознак його схвалення щодо цього питання наразі, згідно з оприлюдненою інформацією, немає. У Білому домі це ще не коментували.

На думку одного з європейських дипломатів, через те, що більшість цих активів зберігають саме в Європі, це може стати вагомим важелем впливу для європейців у можливих переговорах стосовно закінчення війни Росії проти нашої держави.

Втім, він нагадав, що низка європейських країн раніше виступала проти цього кроку і дотримується такої позиції й сьогодні. Дехто побоюється, що конфіскація активів може загрожувати фінансовій стабільності та спричинити юридичні й інші ризики.

Bloomberg пише, що такої позиції дотримується Німеччина, Люксембург і Бельгія. Водночас російські посадовці своєю чергою погрожували й вже заявляли про те, що у відповідь на можливу конфіскацію активів нібито здійснять контрзаходи.

Російські ЗМІ писали, що уряд уже розробив механізм арешту майна, яке належить іноземцям у Росії. Однак, як повідомляє видання, українські посадовці та деякі союзники нашої держави наполягають на тому, що на їхньому боці є економічні та правові аргументи.

Зокрема, вони зазначають, що Трамп вимагає, аби Україна оплачувала військову допомогу Сполучених Штатів, а використання заморожених активів могло б стати для України та американських компаній з виробництва зброї вигідним рішенням.

Також українські чиновники посилаються на юридичні висновки, які свідчать, що конфіскацію російських активів можна було б "зарахувати" як компенсацію за майбутні воєнні збитки, які Москва потенційно могла б заборгувати Києву.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп заявив, що домовився з Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Водночас американський лідер запевнив, що продовжуватиме і далі надавати допомогу Україні.