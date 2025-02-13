Про це розповідає 24 Канал з посиланням на AFP. Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, аби Росія повернулася до складу Великої сімки (G7).

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Трамп висловив підтримку Росії в G7

У своїй заяві президент США Дональд Трамп підкреслив, що довіряє президенту Росії Путіну і вірить, що він прагне до миру. За словами Трампа, це дозволить створити можливість для нових дипломатичних ініціатив у вирішенні конфлікту в Україні.

Трамп також зазначив, що Україна повинна мати обов'язкове місце за столом будь-яких мирних переговорів щодо завершення війни між Росією та Україною. Він акцентував, що ключовою умовою є забезпечення прямого діалогу між Москвою та Києвом, зокрема в контексті припинення бойових дій та відновлення стабільності в регіоні.