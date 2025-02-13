Американский лидер считает, что к этому причастен Джо Байден. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Почему, по мнению Трампа, началась война в Украине

По мнению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, война в Украине началась из-за того, что бывший американский лидер Джо Байден сказал, что государство сможет вступить в НАТО. По словам Трампа, любая страна на месте России "также бы этого не позволила".

Отметим, что ранее Трамп заявил, что Украина не сможет вернуть все оккупированные территории. Кроме этого, он согласился с главой Пентагона Питом Гегсетом, который считает "нереалистичным" членство государства в НАТО. Он отметил, что США пришлют помощь Украине, но хотят, "чтобы она была безопасной".

Кроме этого, президент Соединенных Штатов вспомнил о разговоре с Путиным и заявил, что российский диктатор "хочет мира" и "чтобы все закончилось", имея в виду войну с Украиной.