Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что Лукашенко и его сообщники совершают военные преступления. Они должны быть наказаны.

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Как отметил Латушко, белорусская оппозиция тщательно изучает этот вопрос и уже передала предварительные отчеты и представителям Международного уголовного суда, и генеральному прокурору Украины.

Беларусь принимает прямое участие в похищении украинских детей. Их вывозят через территорию России в Беларусь, где временно поселяют в лагеря.

Их вывозят через Ростов-на-Дону на территорию Беларуси. Там их помещают в лагеря, где детей идеологически "обрабатывают" в интересах "русского мира". Потом с территории Беларуси детей вывозят в Россию либо на усыновление, либо возвращают на временно оккупированные территории Украины. Лукашенко здесь не сообщник, а инициатор,

– сказал Латушко.

Белорусской оппозиции важно остановить эти действия Лукашенко и Путина, потому что они буквально преступны и недопустимы. Там пытаются помогать Украине возвращать детей домой.

Важно, чтобы все причастные получили свое наказание. Александр Лукашенко также должен получить ордер на арест Международного уголовного суда. Это может повлиять на ситуацию в Беларуси.

Кто-то может сказать, что вот Путину дали ордер – и преступления не прекратились. Но Лукашенко – не Путин. Если Лукашенко и его свита получит ордер, то они будут в совершенно ином психологическом состоянии. У России есть поддержка войны, в Беларуси – нет. В России голосуют за Путина, в Беларуси – не голосуют за Лукашенко. Если Лукашенко начнут подозревать в военных преступлениях, то люди рядом начнут думать, стоит ли им вообще лезть в этот процесс.

– подчеркнул Латушко.

Похищение украинских детей: коротко