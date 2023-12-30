Такою думкою із 24 Каналом поділився заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету та керівник Народного антикризового управління в Білорусі Павло Латушко. Він зазначив, що попри жорсткі репресії в країні, білоруси не змінили своєї думки щодо засудження російської агресії.

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Що відбувається в Білорусі зараз

У 2023 році кількість політичних ув'язнених зросла до близько 1,5 тисячі, а можливо, що й набагато більше. До того ж вже фіксували перші смерті серед політичних в'язнів: це Микола Климович і Алесь Пушкін. Тортури у білоруських в'язницях є щоденним явищам, а репресії – тривають.

Буквально вчора я публікував твіт про те, що в Новополоцьку пройшли масові затримання: 40 людей, так званий "велосипедний чат". Люди займалися велосипедним спортом, (і у своєму чаті – 24 Канал) обговорювали зокрема політику, (висловлюючись – 24 Канал) на підтримку України. Це стало головною підставою для їхнього затримання,

– поділився білоруський політик.

Через такі умови життя величезна кількість білорусів виїхала за межі країни. Тепер сотні тисяч білорусів відрізані від своєї країни зусиллями влади Лукашенка, що забороняє видачу та продовження паспортів, або затримує при поверненні з-за кордону людей.

"Будь-яке висловлювання проти Лукашенко – в'язниця, будь-яке висловлювання на підтримку України – в'язниця. У нас за зраду батьківщини садять чи не щотижня, а зрада батьківщини – це підтримка України. В країні коїться мракобісся", – переконаний Латушко.

Як білоруси ставляться до Лукашенка

Білоруси не змінили свого ставлення до Лукашенка. Переважна більшість наших сусідів досі виступає проти загарбницької війни Росії та проти участі в ній білоруської армії. Білоруси борються, наскільки можна боротися в тоталітарному режимі.

Водночас масові протести в Білорусі сьогодні нереальні, тому що нею керує маріонетка, яка продає країну Кремлю. При цьому знищується національна культура, як це можна побачити на прикладі національного театру Янки Купали. Зараз у ньому тільки три вистави за класиками білоруської літератури, а всі інші вистави – за творами російських письменників.

"Але це не означає, що ми (білоруська опозиція – 24 Канал) здаємося. У нас шість ордерів на арешт тим, хто здійснював насилля щодо громадян Білорусі. Також ми ведемо цю справу покарання за викрадення українських дітей. Тобто ми дійсно не припиняємо боротися і не припинимо", – запевнив Латушко.

Що ще відбувається в Білорусі зараз