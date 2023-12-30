Такой мыслью с 24 Каналом поделился заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко. Он отметил, что, несмотря на жесткие репрессии в стране, белорусы не изменили своего мнения относительно осуждения российской агрессии.

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Что происходит в Беларуси сейчас

За 2023 год число политических заключенных выросло до 1,5 тысячи, а возможно, что и гораздо больше. К тому же, уже фиксировали первые смерти среди политических заключенных: это Николай Климович и Алесь Пушкин. Пытки в белорусских тюрьмах являются ежедневными явлениями, а репрессии – продолжаются.

Буквально вчера я публиковал твит о том, что в Новополоцке прошли массовые задержания: 40 человек, так называемый "велосипедный чат". Люди занимались велосипедным спортом, (и в своем чате – 24 Канал) обсуждали в том числе и политику, (высказываясь – 24 Канал) в поддержку Украины. Это стало главным основанием для их задержания,

– поделился белорусский политик.

Из-за таких условий жизни огромное количество белорусов уехало за пределы страны. Теперь сотни тысяч белорусов сейчас отрезаны от своей страны усилиями власти Лукашенко, запрещающей выдачу и продление паспортов или задерживают при возвращении из-за границы людей.

"Любое высказывание против Лукашенко – тюрьма, любое высказывание в поддержку Украины – тюрьма. У нас за измену родине сажают чуть ли не еженедельно, а измена родины – это поддержка Украины. В стране происходит мракобесие", – убежден Латушко.

Как белорусы относятся к Лукашенко

Белорусы не изменили своего отношения к Лукашенко. Подавляющее большинство наших соседей до сих пор выступают против захватнической войны России и против участия в ней белорусской армии. Белорусы борются, по возможности бороться в тоталитарном режиме.

В то же время массовые протесты в Беларуси сегодня нереальны, потому что ею руководит марионетка, продающая страну Кремлю. При этом уничтожается национальная культура Как это можно увидеть на примере национального театра Янки Купалы. Сейчас в нем только три представления по классикам белорусской литературы, а все остальные представления – по произведениям российских писателей.

"Но это не означает, что мы (белорусская оппозиция – 24 Канал) сдаемся. У нас шесть ордеров на арест тем, кто совершал изнасилования в отношении граждан Беларуси. Также мы ведем это дело наказание за похищение украинских детей. То есть мы действительно не прекращаем бороться и не прекратим", – заверил Латушко.

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