В случае, если этого не произойдет, украинское государство в 2024 году якобы ожидает крах. Однако на самом деле большие проблемы имеются у России. Такое мнение 24 Каналу выразил глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Кремль нуждается в передышке в войне.
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Отчаянно ищет возможности
Эти заявления Лукашенко свидетельствуют о большой неуверенности его самого и Путина в 2024 году.
На самом деле Путин не стремится к миру, он в очередной раз выставляет ультимативные условия. Россия и Беларусь пытаются сами себя разогреть, прежде всего своих избирателей,
– подчеркнул глава аналитико-адвокатской организации "Центр совместных действий".
Как известно, Путин идет на выборы президента, которые должны пройти 17 марта 2024 года. Поэтому он наверняка нервничает, ведь ему нужна поддержка, результаты в войне, а этого России не хватает.
Для этого Россия запустила безумную кампанию "уверенности". Очень показательно, что за последние несколько дней появилось несколько подтверждений того, как россияне "побеждают":
- 3 сбитых самолеты Су-34 на юге;
- удар по военному кораблю "Новочеркасск" в оккупированной Феодосии, возможно, там поражено еще несколько судов;
- по информации со ссылкой на минобороны Великобритании, Украина ликвидировала более 20% Черноморского флота России за последние четыре месяца.
"Конечно, все это свидетельствует о том, что Россия "побеждает", и потому именно после такого "победного" года она отчаянно ищет возможность немножко притормозить эту войну и отдохнуть", – отметил Олег Рыбачук.
Что известно об очередных заявлениях России по поводу переговоров
- Александр Лукашенко после встречи с Путиным в Санкт-Петербурге заговорил о якобы "единственном шансе" Украины – переговорах с Россией в 2024 году. Если украинские власти этим шансом не воспользуются, то Украину, по словам самопровозглашенного президента Беларуси, ждет "крах".
- В издании The New York Times отметили, что Путин хочет взять передышку в войне и оставить за собой оккупированные украинские территории. Если конфликт заморозится на ныне существующей линии фронта, то он, как предполагают журналисты, согласится на прекращение огня и пойдет определенные договоренности с Украиной.
- В то же время аналитики ISW отмечают, что месседжи Путина относительно прекращения огня, скорее связаны с его намерением помешать в дальнейшем военной помощи Украине от западных партнеров.