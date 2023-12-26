У випадку, якщо цього не станеться, на українську державу у 2024 році буцімто чекає крах. Проте насправді великі проблеми має саме Росія. Таку думку 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що Кремль має шалену потребу у перепочинку у війні.

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Відчайдушно шукає можливості

Ці заяви Лукашенка свідчать про велику невпевненість його самого та Путіна у 2024 році.

Насправді Путін не прагне миру, він вчергове виставляє ультимативні умови. Росія та Білорусь намагаються самі себе розігріти, насамперед своїх виборців,

– наголосив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".

Як відомо, Путін йде на вибори президента, які мають відбутися 17 березні 2024 року. Тому він напевно нервує, адже йому потрібна підтримка, якісь результати у війні, а цього Росії бракує.

Для цього Росія запустила шалену кампанію "впевненості". Дуже показово, що за останні кілька днів з'явилось декілька підтверджень того, як росіяни "перемагають":

3 збитих літаки Су-34 на півдні;

удар по військовому кораблю "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії, можливо там уражено ще декілька суден;

за інформацією з посиланням на міноборони Великої Британії, що Україна ліквідувала понад 20% Чорноморського флоту Росії за останні чотири місяці.

Важливо! Росіяни підтвердили, що по ВДК "Новочеркаськ", який перебував у Феодосії, завдано удару. Про це Путіну повідомив глава міноборони Росії Сєргєй Шойгу, наголосивши про те, що корабель "пошкоджено". Нагадаємо, що проти ночі 26 грудня українська тактична авіація атакувала крилатими ракетами "Новочеркаськ". Внаслідок удару почалась масштабна пожежа.

"Звісно, все це свідчить про те, що Росія "перемагає", і тому саме після такого "переможного" року вона відчайдушно шукає можливість трошки пригальмувати цю війну та перепочити", – зауважив Олег Рибачук.

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