У випадку, якщо цього не станеться, на українську державу у 2024 році буцімто чекає крах. Проте насправді великі проблеми має саме Росія. Таку думку 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що Кремль має шалену потребу у перепочинку у війні.
До теми Коли своїх забракло: Путін попросив Лукашенка "не жаднічати" та поділитися яйцями
Відчайдушно шукає можливості
Ці заяви Лукашенка свідчать про велику невпевненість його самого та Путіна у 2024 році.
Насправді Путін не прагне миру, він вчергове виставляє ультимативні умови. Росія та Білорусь намагаються самі себе розігріти, насамперед своїх виборців,
– наголосив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій".
Як відомо, Путін йде на вибори президента, які мають відбутися 17 березні 2024 року. Тому він напевно нервує, адже йому потрібна підтримка, якісь результати у війні, а цього Росії бракує.
Для цього Росія запустила шалену кампанію "впевненості". Дуже показово, що за останні кілька днів з'явилось декілька підтверджень того, як росіяни "перемагають":
- 3 збитих літаки Су-34 на півдні;
- удар по військовому кораблю "Новочеркаськ" в окупованій Феодосії, можливо там уражено ще декілька суден;
- за інформацією з посиланням на міноборони Великої Британії, що Україна ліквідувала понад 20% Чорноморського флоту Росії за останні чотири місяці.
"Звісно, все це свідчить про те, що Росія "перемагає", і тому саме після такого "переможного" року вона відчайдушно шукає можливість трошки пригальмувати цю війну та перепочити", – зауважив Олег Рибачук.
Що відомо про чергові заяви Росії щодо переговорів
- Алєксандр Лукашенко після зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі заговорив про нібито "єдиний шанс" України – перемовини з Росією у 2024 році. Якщо українська влада цим шансом не скористується, то на Україну, за словами самопроголошеного президента Білорусі, чекає "крах".
- У виданні The New York Times зазначили, що Путін прагне взяти перепочинок у війні в Україні та залишити за собою окуповані українські території. Якщо конфлікт заморозиться на лінії фронту, яка є нині, то він, як припускають журналісти, погодиться на припинення вогню та піде на певні домовленості з Україною.
- Водночас аналітики ISW наголошують, що меседжі Путіна щодо у припиненні вогню, швидше пов'язані з його наміром перешкодити надалі військовій допомозі Україні від західних партнерів.