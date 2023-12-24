Аналітики дійшли до такої думки, проаналізувавши текст статті The New York Times, у якій мовиться про те, що Путін натякає Заходу на угоду та припинення вогню.

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Що кажуть аналітики ISW про сигнали Путіна

У статті The New York Times (NYT) з посиланням на колишніх і нинішніх високопоставлених російських, американських і міжнародних чиновників мовиться, що президент Росії Путін використовує таємні канали та посередників, щоб продемонструвати свою зацікавленість у припиненні вогню, попри нещодавні публічні заяви про протилежне.

Аналітики кажуть, що західні офіційні особи з вересня 2023 року вловлюють нові "сигнали" через зворотні канали про те, що Путін зацікавлений у припиненні вогню, яке заморозить поточні лінії фронту, проте зазначили, що вони попередили – зворотні канали можуть не відображати "справжню готовність" до переговорів.

Видання NYT запропонувало декілька можливих мотивів Путіна для нібито інтересу до припинення вогню:

майбутні президентські вибори в Росії в березні 2024 року,

бажання "залишити свої варіанти відкритими" щодо розв'язання війни та скористатися передбачуваним зменшенням підтримки України Заходом?

"відволікання" через війну Ізраїлю та ХАМАС.

Усі ці мотивації відображають тимчасові причини, чому Путін може домагатися тимчасового припинення вогню, що принесе користь Росії, давши їй час підготуватися до відновлення агресії проти України,

– вкотре заявили в ISW.

Чого справді намагається досягнути Путін

Іноземні журналісти зазначають, що публічна риторика Путіна, який нещодавно підтвердив максималістські цілі Росії, рівносильні повній капітуляції України та Заходу, суперечить приватному бажанню Путіна "проголосити перемогу та рухатися далі".

Своєю чергою, ані NYT, ні джерела не надали жодних підстав вважати, що комунікації Путіна по зворотному каналу більше відображатимуть його цілі, ніж його публічні виступи, звернені до внутрішньої, української та міжнародної аудиторії.

Журналістам The New York Times не вдалося зрозуміти, чи нібито Путін зацікавлений у припиненні вогню для тимчасової паузи чи остаточного припинення війни.

Речник глави Кремля Дмитро Пєсков заявив NYT, що "Росія продовжує бути готовою (до переговорів), проте виключно для досягнення власних цілей". Саме так він відповів на запитання про готовність Росії вести переговори про припинення вогню в Україні на нинішніх лініях фронту.

Аналітики пригадали, що російський диктатор нещодавно повторив, що його максималістськими цілями в Україні є "денацифікація", "демілітаризація" та нав'язування "нейтрального статусу" – залишаються незмінними. Також Путін й вищі чиновники Кремля дедалі частіше висловлюють експансіоністську риторику, яка вказує на те, що цілі Путіна справджуються. Це не виключає подальших російських спроб загарбати інші території України.

Час, коли Путін повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, більше відповідає постійним зусиллям Росії відкласти та перешкодити подальшій військовій допомозі Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості у припиненні війни, крім повної перемоги Росії,

– запевнили фахівці ISW.

Вони пояснили, що вони спостерігали подібні спроби Кремля ввести в оману західних політиків, щоб вони чинили тиск на Україну для початку переговорів з Росією взимку 2022 – 2023 років, фактично переорієнтувавши увагу Заходу на гіпотетичні переговори, а не на те, щоб Україна мала достатньо засобів перед весняно-літнім контрнаступом.

За даними аналітиків ISW, Кремль, ймовірно, використовує зворотні канали, щоб досягти подібного ефекту серед західних дебатів щодо подальшої військової допомоги Україні.