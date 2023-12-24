Аналитики пришли к такому мнению, проанализировав текст статьи The New York Times, в которой говорится о том, что Путин намекает на соглашение и прекращение огня.

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Что говорят аналитики ISW о сигналах Путина

В статье The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших и нынешних высокопоставленных российских, американских и международных чиновников говорится, что президент России Путин использует тайные каналы и посредников, чтобы продемонстрировать свой интерес к прекращению огня, несмотря на недавние публичные заявления об обратном.

Аналитики говорят, что западные официальные лица с сентября 2023 года улавливают новые "сигналы" через обратные каналы о том, что Путин заинтересован в прекращении огня, которое заморозит текущие линии фронта, однако отметили, что они предупредили – обратные каналы могут не отражать "настоящую готовность" к переговорам.

Издание NYT предложило несколько возможных мотивов Путина для якобы интереса к прекращению огня:

предстоящие президентские выборы в России в марте 2024 года,

желание "оставить свои варианты открытыми" по разрешению войны и воспользоваться предполагаемым уменьшением поддержки Украины Западом,

"отвлечение" из-за войны Израиля и ХАМАС.

Все эти мотивации отражают временные причины, почему Путин может добиваться временного прекращения огня, что принесет пользу России, дав ей время подготовиться к возобновлению агрессии против Украины,

– в очередной раз заявили в ISW.

Чего действительно пытается достичь Путин

Иностранные журналисты отмечают, что публичная риторика Путина, недавно подтвердившего максималистские цели России, равносильна полной капитуляции Украины и Запада, противоречит частному желанию Путина "провозгласить победу и двигаться дальше".

В свою очередь, ни NYT, ни источники не дали никаких оснований полагать, что коммуникации Путина по обратному каналу будут больше отражать его цели, чем его публичные выступления, обращенные к внутренней, украинской и международной аудитории.

Журналистам The New York Times не удалось понять, якобы Путин заинтересован в прекращении огня для временной паузы или окончательного прекращения войны.

Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил NYT, что "Россия продолжает быть готова (к переговорам), однако исключительно для достижения собственных целей". Именно так он ответил на вопрос о готовности России вести переговоры по прекращению огня в Украине на нынешних линиях фронта.

Аналитики вспомнили, что российский диктатор недавно повторил, что его максималистские цели в Украине – "денацификация", "демилитаризация" и навязывание "нейтрального статуса" – остаются неизменными. Также Путин и высшие чиновники Кремля все чаще высказывают экспансионистскую риторику, указывающую на то, что цели Путина сбываются. Это не исключает дальнейших российских попыток захватить другие территории Украины.

Время, когда Путин сообщает о заинтересованности в прекращении огня, больше отвечает постоянным усилиям России отложить и помешать дальнейшей военной помощи Западу Украине, чем серьезной заинтересованности в прекращении войны, кроме полной победы России,

– заверили специалисты ISW.

Они объяснили, что они наблюдали подобные попытки Кремля ввести в заблуждение западных политиков, чтобы они оказывали давление на Украину для начала переговоров с Россией зимой 2022 – 2023 годов, фактически переориентировав внимание Запада на гипотетические переговоры, а не на то, чтобы у Украины было достаточно средств перед весенне-летним контрнаступлением.

По данным аналитиков ISW, Кремль, вероятно, использует обратные каналы, чтобы добиться подобного эффекта среди западных дебатов по дальнейшей военной помощи Украине.