Владимир Путин сигнализировал о готовности подписать соглашение через закулисные дипломатические каналы и посредников. Об этом изданию сообщили на условиях анонимности бывшие российские чиновники, близкие к Кремлю, американские чиновники и международные официальные лица.

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Чего хочет Путин

Российский диктатор хочет заморозить войну и оставить за страной-агрессором оккупированные ею в настоящее время украинские территории. Путин готов заключить соглашение и прекратить огонь при условии, что все остановится на текущей линии фронта.

Собеседники из США рассказали, что российский диктатор прощупывал возможность прекращения огня еще осенью 2022 года, когда Силы обороны разгромили оккупационную армию на северо-востоке Украины. Тогда Путин намекал, что он якобы доволен захваченной Россией территорией и готов к перемирию.

В материале отмечается, что это далеко не соответствует амбициям Путина относительно доминирования в Украине. Американские источники предположили, что президент государства-террориста может таким образом попытаться ввести всех в заблуждение. По их мнению, сигналы Путина могут не отражать его подлинного желания пойти на компромисс.

У бывших российских чиновников мнения разделились. Одни анонимные собеседники уверяли западных журналистов в том, что президент государства-террориста действительно готов остановиться на текущих позициях, но при этом он не желает отступать ни на метр. Другие говорили, что Путин вполне может изменить свое мнение, если оккупационные войска наберут обороты на фронте.

Что говорили наши чиновники о переговорах с Россией