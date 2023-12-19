Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал. По его словам, единственная площадка, которая сейчас работает по поводу завершения войны – это украинская "формула мира". Она постепенно становится глобальной и присоединяет все большее количество государств.
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Что будет дальше с "формулой мира"
Как отметил Зеленский, встреча по "формуле мира", которая состоялась в конце октября в Мальте была достаточно эффективной. В настоящее время также планируется встреча в Швейцарии. Скорее всего, это произойдет в рамках Всемирного экономического форума, который состоится в середине января.
Никто не гонится за количеством государств. Но есть надежда, что там присоединятся государства со всех континентов, включая "Глобальный Юг". Большое количество важно, учитывая потребность в геополитической изоляции России после всех ее военных преступлений.
Первые пять пунктов "формулы мира" прорабатывали между советниками на встрече в Мальте. Следующие 5, дай Бог, проработают на встрече в Швейцарии. После этого мы будем работать уже над организацией саммита на уровне лидеров (государств – 24 Канал),
– заметил Зеленский.
По итогам этих мероприятий будет сформирована договоренность между многими государствами о фундаментальных вещах насчет окончания войны в Украине. На основе этого начнется подготовка соответствующего документа. Когда он будет готов – его передадут через другие государства или международные площадки в Россию.
Но сегодня Россия вообще не демонстрирует никакой готовности двигаться к адекватным переговорам. От них идет наглость и смерть.
Документ будет передан той стороне (России – 24 Канал). Если она будет готова этот документ воспринимать, то это будет означать, что вопрос о переговорах актуален. На сегодняшний день он не актуален. Запроса от России не вижу. В действиях их и риторике вижу только наглость и убийство,
– объяснил Зеленский.
Пресс-конференция Зеленского: коротко
- Владимир Зеленский 19 декабря проводит предновогоднюю пресс-конференцию. Он ответил на важные вопросы, которые беспокоили украинцев в 2023 году.
- Зеленский четко ответил, какие у него отношения с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Он также дал знать, планирует ли менять военное руководство.
- Президент также рассказал о планах на следующий год. Украина готовится изготовить 1 миллион дронов.