Зеленского спросили, может ли Украина изменить стратегию своей военной кампании после не совсем удачных результатов летнего контрнаступления, и не намерен ли он менять военное руководство, передает 24 Канал.

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Что сказал президент

Глава государства заявил, что "стратегию нельзя менять в соответствии с конституцией – это наша территория". Относительно намерений сменить военное руководство Зеленский не дал четкого ответа, однако рассказал о своих отношениях с главнокомандующим.

Рабочие у меня отношения с Залужным. Как главком, он должен отвечать за результат на поле боя,

– подчеркнул Зеленский.

"Жду очень конкретных вещей на поле боя. Хочу видеть детали", – добавил украинский лидер.