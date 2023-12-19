Зеленського запитали, чи може Україна змінити стратегію своєї військової кампанії після не зовсім вдалих результатів літнього контрнаступу, і чи не має наміру він змінювати військове керівництво, передає 24 Канал.

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Що сказав президент

Глава держави заявив, що "стратегію не можна змінювати відповідно до конституції – це наша територія". Щодо намірів змінити військове керівництво Зеленський не дав чіткої відповіді, однак окреслив свої стосунки із головнокомандувачем.

Робочі у мене стосунки із Залужним. Як главком, він має відповідати за результат на полі бою,

– наголосив Зеленський.

"Чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Хочу бачити деталі", – додав український лідер.