Під час пресконференції Зеленський відповідав на важливі питання щодо війни, економіки, міжнародних відносин. Серед них пролунало про можливість поставити питання російською.

До теми Думки відрізняються від реальності, – Зеленський висловився про терміни війни

Володимир Зеленський відреагував на це прохання журналіста, дозволивши йому говорити російською, а згодом прокоментував це.

Як змінилось життя. Перекладач мені (Зеленський вказав на навушник) почав перекладати (з російської на українську мову – 24 Канал). Цікаво,

– зазначив Зеленський.

Оперативно про головне з пресконференції президента Зеленського і в нашому телеграмі.