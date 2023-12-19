Президент України Володимир Зеленський під час конференції про підсумки 2023 року зачепив низку важливих питань. Він заявив, що ніхто не знає відповіді на питання про те, коли закінчиться війна, яку Росія розв'язала проти України, передає 24 Канал.

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Думки відрізняються від реальності

Володимир Зеленський наголосив, що ні західні партнери, ні представники армій НАТО не знають, коли скінчиться війна в Україні.

Коли вони кажуть, що війна на багато років, вони не знають. Це думки. Думки дуже часто відрізняються від реальності,

– сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що хоче бути коректним та наголосив, що терміни війни та перемога або поразка залежать від багатьох нюансів. Водночас, за його словами, це насамперед залежить від стійкості українців. Він сказав, що, якщо ми не втратимо наш дух, то закінчимо війну раніше.

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