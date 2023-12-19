Президент Украины Владимир Зеленский во время конференции об итогах 2023 года затронул ряд важных вопросов. Он заявил, что никто не знает ответа на вопрос о том, когда закончится война, которую Россия развязала против Украины, передает 24 Канал.

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Мнения отличаются от реальности

Владимир Зеленский подчеркнул, что ни западные партнеры, ни представители армий НАТО не знают, когда закончится война в Украине.

Когда они говорят, что война на многие годы, они не знают. Это мнения. Мнения очень часто отличаются от реальности,

– сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что хочет быть корректным, и отметил, что сроки войны, а также победа или поражение зависят от многих нюансов. В то же время, по его словам, прежде всего, это зависит от стойкости украинцев. Он сказал, что если мы не утратим наш дух, то закончим войну раньше.

Оперативно о главном с пресс-конференции президента Зеленского в нашем телеграме.

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