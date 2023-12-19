Во вторник, 19 декабря, началась пресс-конференция президента. Во время нее он прокомментировал вопрос демобилизации, отметив, что в Киеве работают над комплексным законом по мобилизации и правам военных, – об этом сообщает 24 Канал.
Зеленский проводит большую пресс-конференцию: главные тезисы
Что говорит Зеленский о демобилизации
По словам Владимира Зеленского, более 400 тысяч военных заслуживают отдыха. В то же время гарант отметил, что сейчас высшее руководство страны разрабатывает комплексный законодательный план по бойцам ВСУ, однако вопроса демобилизации там пока нет.
В мобилизационном законе должны быть ответы на вопросы. Я не увидел там демобилизации, а это вопрос номер один. Главное, чтобы этот процесс был по отношению к нашим воинам, которым очень тяжело там. Я бы очень хотел, чтобы военное руководство понимало эти вызовы. Мы не можем потерять этих самых смелых людей, лучших людей,
– заявил президент.
Зеленский добавил, что на одной из Ставок Верховного Главнокомандующего звучало предложение о том, что нужно набрать в армию от 450 до 500 тысяч человек. Очевидно, процесс мобилизации в лавы ВСУ может происходить только вместе с демобилизацией тех, кто свой долг выполнил.
Что касается людей, то здесь мне нужна конкретика: что будет с миллионной армией Украины – очень мощной, я считаю – что будет с теми ребятами, кто каждый день уже два года там защищает наше государство. У нас есть вопросы по ротации, большой вопрос отпусков. Должен быть комплексный план,
– подчеркнул Зеленский.
Как отметил глава нашего государства, демобилизация – это также поддержание морального духа внутри нашей страны. Кроме того, проведение дополнительной мобилизации – это также финансовый вопрос. Зеленский убеждает, что она будет стоить около 500 миллиардов гривен.
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Добавим, что во время этой пресс-конференции украинский президент, среди прочего, озвучил следующие тезисы:
- в Украину поступят несколько систем Patriot от партнеров, которые будут защищать наше небо от российских целей;
- важно не отчаиваться, поскольку в таком случае можно потерять страну – все в руках каждого украинца;
- неизвестно, сколько времени продлится эта война: "Они говорят, что война на многие годы. Часто суждения отличаются от реальности".