Журналісти поцікавилися у глави держави його думкою щодо можливості мобілізації жінок. Президент поставив у цьому питанні крапку, передає 24 Канал.

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Чи буде мобілізація жінок

Зеленський заявив, що не підтримає на законодавчому рівні мобілізацію жінок.

Нагадаємо, що нещодавно депутат Верховної Ради від "Слуги народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила, що в Раді допрацьовують законопроєкти про мобілізацію жінок.

Законопроєкт передбачає, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком беруться на військовий облік військовозобов'язаних в порядку встановленому Міністерством оборони України. Жінки, які стоять на обліку, можуть бути призвані на військову службу до частин (підрозділів) забезпечення або прийняті в добровільному порядку (за контрактом) на військову службу до бойових частин (підрозділів). Вони проходять базову загальновійськову підготовку. Під час дії воєнного стану жінки залучаються до проходження військової служби (на бойові посади – тільки добровільно).

Водночас президент наголосив, що погодиться із призовом чоловіків з 25 років за умови наявності потужних аргументів.

Нагадаємо, що у Раді плануть змінити вік осіб, що підлягають мобілізації. Відповідно до законопроєкту з номером 9281 людину, яка не має військової підготовки, можна призивати з 25 років. За чинним законодавством, без досвіду чоловіків можна мобілізовувати лише з 27 років.