Член Комітету з питань національної безпеки та оборони розповів в інтерв'ю, що зміни до законодавства передбачатимуть нові норми щодо вручення повістки, відстрочки від військової служби та щодо прав військовозобов'язаних. Окрім того, ще під питанням умови щодо демобілізації.

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Чи змінять вік осіб, яких зможуть мобілізувати

Федір Веніславський розповів, що у випадку, якщо нардепи встигнуть врегулювати дискусійні моменти, то проєкт закону можуть врегулювати вже цього тижня.

Народний депутат відповів на питання, чи передбачені в проєкті закону зміни щодо віку мобілізованих. Тобто чи планують мобілізовувати чоловіків від 18 років, а не від 27, як є наразі.

У цьому законопроєкті питання щодо віку призову на військову службу за мобілізацією взагалі не вирішуються. Нагадаю, зараз на військову службу за мобілізацією можуть бути призвані особи, які пройшли строкову військову службу – тобто які мають військовий досвід та підготовку,

– заявив Веніславський.

Він також сказав, що у випадку, якщо чоловіки не проходили строкову військову службу і є призовниками – то тоді для них діє норма про можливість мобілізації лише з 27 років.

"Коли президент підпише вже ухвалений законопроєкт парламенту – тоді людину, що не має військової підготовки, можна буде мобілізовувати з 25 років", – заявив нардеп.

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Що каже Веніславський про зміни до мобілізації