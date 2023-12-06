Член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны рассказал в интервью, что изменения в законодательство будут предусматривать новые нормы по вручению повестки, отсрочке от военной службы и правам военнообязанных. Кроме того, еще под вопросом условия демобилизации.

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Изменят ли возраст лиц, которых смогут мобилизовать

Федор Вениславский рассказал, что если нардепы успеют решить дискуссионные моменты, то проект закона могут урегулировать уже на этой неделе.

Народный депутат ответил на вопрос, предусмотрены ли в проекте закона изменения относительно возраста мобилизованных. То есть планируют ли мобилизовывать мужчин с 18 лет, а не с 27, как сейчас.

В этом законопроекте вопросы о возрасте призыва на военную службу по мобилизации вообще не решаются. Напомню, сейчас на военную службу по мобилизации могут быть призваны лица, прошедшие срочную военную службу – то есть имеющие военный опыт и подготовку,

– заявил Вениславский.

Он также сказал, что в случае, если мужчины не проходили срочную военную службу и являются призывниками, то для них действует норма о возможности мобилизации только с 27 лет.

"Когда президент уже подпишет принятый законопроект парламента – тогда мужчину без военной подготовки можно будет мобилизовать с 25 лет", – заявил нардеп.

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Что говорит Вениславский об изменениях к мобилизации