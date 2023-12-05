Есть два главных варианта, как попасть в армию – мобилизация или контракт.

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Почему стоит заранее искать место службы

Офицер медицинской службы 112 отдельной бригады ТРО Александр Антонов подчеркнул, что место службы следует искать заранее. Это прекрасное решение, если вы хотите присоединиться к друзьям или знакомым, которые уже служат, или считаете, что конкретное подразделение будет вам идеологически ближе.

Если найдешь место и подразделение, ты можешь быть со "своими" людьми. Это важно, потому что ты с ними даже не работаешь вместе, ты с ними живешь,

– говорит военный.

Также это поможет попасть в армию, если вы пока не можете быть мобилизованными из-за молодого возраста или обучения в вузе.

Как попасть в армию

Наиболее популярным способом является Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Необходимо прийти в военкомат, в котором вы стоите на учете.

Впоследствии вам будет проведена военно-врачебная комиссия, которая определит, пригодны ли вы к службе. Позже вас отправят на учебу и воинскую часть, в которую вас распределили.

Если вы хотите попасть в конкретное подразделение, то следует обратиться к его руководству. В основном они сообщают о наборе желающих присоединиться к их подразделению на своих страницах в соцсетях.

Хорошим вариантом также будет подача заявки на специальность, которая вам нравится, с помощью специальных платформ с вакансиями. Например, если вы айтовец – можете рассматривать вакансии со значком "ИТ", если вы журналист – "прессслужба" и т.д.

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