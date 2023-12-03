Так, украинским законодательством предусмотрены исключения, разрешающие выезд за границу. Кто именно имеет на это право, рассказывает 24 Канал.
Обратите внимание Демобилизация, призыв студентов и списки работодателей: какой будет мобилизация в декабре 2023
Кто может выехать за границу во время войны
Законом предусмотрены исключения, разрешающие выезд следующим категориям:
- лицам, которые по медицинским причинам получили разрешение на выезд (по состоянию здоровья),
- по семейным обстоятельствам,
- по профессии,
- волонтерам с целью помощи ВСУ.
Кроме того, члены правительства, народные депутаты, депутаты местных советов, судьи, прокуроры, государственные служащие, забронированные за соответствующими органами работники и другие определенные категории лиц могут пересекать границу на основании соответствующих решений о служебных командировках.
Интересно Блокируют ли в Украине банковские карты за неявку в ТЦК