Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал. Кстати, части студентов планируют отменить отсрочку от мобилизации.

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Только эта категория может выехать за границу

Изменения внесены – расширена категория лиц из авиационного персонала, которые могут выехать за границу. Добавили студентов и курсантов, которые учатся в заведениях Украины и теперь могут следовать за границу для летной подготовки. Только этой категории лиц – курсантам и студентам при наличии подтвержденных документов пограничники обеспечат выезд за границу,

– отметил Демченко.

Кстати, студенты или курсанты украинских учебных заведений могут непрерывно находиться за границей, но не больше срока прохождения практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах.

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Кому из студентов позже могут отменить отсрочку

В Верховной Раде недавно зарегистрировали законопроект. В частности, авторы предлагают отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование или второе и более.