Народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, предлагающий отменить отсрочку от мобилизации для мужчин старше 30 лет, получающих непоследовательное высшее образование или второе и более.

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Почему депутаты хотят отменить отсрочку для некоторых студентов: текст законопроекта

Зарегистрировал соответствующий законопроект народный депутат от партии "Слуга народа" Федор Вениславский. Также инициаторами проекта являются Марьяна Безуглая и Ирина Констанкевич.