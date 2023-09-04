Известно, что житель Бучанского района Тернопольской области пытался избежать мобилизации, аргументируя страхом. Решение суда таки избавило его от службы, но его теперь ожидает тюремный срок.

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Отправили за решетку

Тернопольский апелляционный суд вынес решение о заключении уклоняющегося на 3 года. Обратим внимание, что суд первой инстанции был более снисходительным, а его наказание было 1 год и 6 месяцев испытательного срока. Впрочем, с этим решением не согласились ни сторона защиты, ни обвинение.

Что известно о деле уклоняющегося

Как выяснилось, мужчина в июне 2022 года прошел военно-врачебную комиссию. По ее результатам, жителя Тернопольщины сочли годным к военной службе.

Поэтому он получил боевую повестку и должен был прибыть 24 августа 2022 в военкомат. Впрочем, этого он не сделал. Поэтому дело направили в суд, где уклоняющегося сначала приговорили к испытательному сроку на 18 месяцев.

Его адвокат просил сократить испытательный срок до 1 года. По словам защитника, мужчина в начале полномасштабного вторжения добровольно направился в военкомат. Его по повестке отправили в Житомир, но подзащитного считали непригодным в том роде войск, в который его направили.

Мужчина позже снова прошел ВВК и получил очередную повестку. Но решил не прийти в военкомат, потому что увидел подготовку военных и это его испугало. Адвокат просил учесть, что обвиняемый искренне покаялся в содеянном, имеет жену и воспитывает малолетнюю дочь. И что о нем хорошо отзываются как дома, так и на работе.

Прокурор требовал более жестокого наказания

Собственно апелляцию на решение суда первой инстанции подал также прокурор. Он подчеркивал, что в условиях полномасштабной войны уклонение от мобилизации подрывает обороноспособность Украины. И что из-за этого независимость государства под угрозой.

Сторона обвинения также подчеркнула, что подобный поступок гражданина "дезорганизует деятельность государственных органов, осуществляющих комплектование ВСУ". Итак, он просил упрятать уклоняющегося за решетку не на 18 месяцев, а на 3 года.

Коллегия судей поддержала прокурора. Решение первой инстанции отменили и приняли 6 июня 2023 новое. В нем фигуранта дела приговорили к 3 годам за решеткой.

В решении суда упоминается предварительное решение. Пишут, что оно в полной мере не учло "тяжесть совершенного уголовного правонарушения, поскольку отказ от защиты Родины свидетельствует о повышенной общественной опасности совершенного преступления". Что это может стать причиной подрыва военной дисциплины, расстройства действий, направленных на оборону суверенитета государства. И что все это в условиях полномасштабного вторжения недопустимо.