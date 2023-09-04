Хотя недавно нардеп и глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия предложил экстрадировать военнообязанных, выехавших с поддельными документами. Однако польское издание пишет не о таких случаях.

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Польша выдворила нарушителей, а не мужчин призывного возраста

Украинский Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности предостерегал украинцев от манипуляций россиян, что якобы Польша начала выдавать Украине мужчин призывного возраста.

На самом деле, это не так – Варшава начала экстрадировать мужчин, которые покинули Украину незаконно или способствовали в выезде другим. Речь идет о правонарушителях, на арест которых Украина оформила международный ордер, а не обо всех мужчинах призывного возраста.

Что заявило польское издание

Польское издание разобрало недавнее заявление Арахамии, который предположил, что с 1 сентября украинские правоохранители могут потребовать экстрадиции незаконно выехавших из Украины мужчин призывного возраста.

В контексте этого заявления журналисты предоставили данные Штаба Пограничной службы Польши, который заявил, что с 24 февраля 2022 года по 31 августа этого года в Польшу въехали почти 2,87 миллиона граждан Украины призывного возраста, то есть в возрасте 18 – 60 лет, выехали – ориентировочно 2,8 миллиона украинцев.

Один человек мог пересечь границу до нескольких сотен раз. Но если вычесть выезды от въездов, то в Польше остается ориентировочно 80 тысяч украинцев, которые могут подлежать мобилизации. Сколько из них действительно соответствуют условиям освобождения от мобилизации? Неизвестно,

– заявила пресс-секретарь Пограничной службы, лейтенант Анна Михальская.

Как и возможно ли вернуть этих мужчин обратно в Украину

Издание объясняет, что для возвращения украинских мужчин призывного возраста, незаконно пересекших границу, обратно в Украину, наше государство должно оформить международный ордер на арест каждого из них.

"Если мы задержим такого иностранца, например, для простой проверки на дороге, наша система KSIP (польская Информационная система Национальной полиции – 24 Канал) покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой Украины, потому что там есть данные Интерпола", – пояснил спикер Главного управление полиции Польши Мариуш Царко.

По его словам, далее польская полиция:

задерживает такое лицо;

сообщает прокуратуру.

"Экстрадируют ли ее, решает польский суд", – заверил спикер.

Что заявили украинские власти