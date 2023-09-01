В эфире телемарафона народный депутат Давид Арахамия поделился соображением по поводу военнообязанных, покинувших государство с поддельными документами. Речь идет о справках, в которых говорится об их якобы непригодности к службе.

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Военнообязанных могут экстрадировать

Это подчеркнул Давид Арахамия. Он добавил, что сначала необходимо будет провести предварительный анализ, на который уйдет несколько месяцев.

Он отметил, что за коррумпирование какого-либо чиновника отвечают обе стороны. Это подразумевает действующее законодательство. То есть будут привлекать как того, кто получал взятку, так и того, кто ее давал. В нашем случае речь идет о военнообязанных и представителях ВЛК, которые подделывали документы.

Давид Арахамия отметил, что правоохранители будут работать над легализацией доказательств взяточничества. После этого будут выдвигать обвинения обеим сторонам.

Что будет с людьми, которые это делали (давали взятку – 24 Канал)? Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации,

– отметил Арахамия.

С подделавшими документы, но не уехавшими, сложностей не будет. В Украине же будут рассуждать над механизмом привлечения к ответственности выбравшихся за границу с поддельными документами.

Нардеп признал, что правоохранители не могут до них дотянуться. Впрочем, уголовный кодекс Украины пока очень усилил направление международно-правовой помощи.

Это означает, что практически в любом государстве правоохранители могут запросить экстрадицию военнообязанных с поддельными "белыми билетами". После чего будет возможность вернуть их в Украину, чтобы они отвечали за совершенное преступление.

Могут экстрадировать военнообязанных

Сугубо теоретически – да. Но есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание. Такие действия и заявления могут быть опасными. В частности, для имиджа Украины на международной арене.

Преступление нужно будет доказать. Во-первых, чтобы привлечь к ответственности за фальсификацию "белого билета", нужно доказать это. В таком случае военнообязанного, получившего этот документ, должны обязать пройти медкомиссию снова. Вряд ли для этого кто-нибудь будет возвращаться из-за границы в Украину.

Также вряд ли врачи сами признаются, что выдавали сфальсифицированные документы. Здесь все же нужно будет основательно заниматься изучением всех случаев, что тоже непросто.

Имиджевые проблемы. Вряд ли стоит рассматривать сценарий, при котором будут "косить" всех подряд. Но если это произойдет, то это может иметь негативные последствия. В таком случае военнообязанные, выехавшие благодаря поддельным документам, будут просить о политическом убежище. Пока эта заявка не будет рассмотрена, экстрадиция невозможна.

Если страны ЕС будут получать слишком много запросов на экстрадицию, могут остановить заявления на предоставление статуса политического беженца. В таком случае следует ожидать множество судебных тяжб, которые могут затянуться на годы. Всё это может стать причиной имиджевых потерь для Украины.

Бороться с поддельными документами, позволяющими незаконно выезжать военнообязанным за границу, – правильная и нужная идея. На обе ноги хромает замысел об экстрадиции тех, кто уже уехал. Такие "кандидаты" на службу совершенно не мотивированы. Следовательно, сомнительно, что насильственная отправка их на фронт будет иметь положительные последствия.