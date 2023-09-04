Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, який пропонує скасувати відстрочку від мобілізації для чоловіків старше 30 років, які здобувають непослідовну вищу освіту або другу й більше.

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Чому депутати хочуть скасувати відстрочку для деяких студентів: текст законопроєкту

Зареєстрував відповідний законопроєкт народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський. Також ініціаторами проєкту є Маряна Безугла та Ірина Констанкевич.

Загалом нардепи пропонують змінити абзаци другий, третій частини третьої статті 23 Закону України "Про

мобілізаційну підготовку та мобілізацію" й дати відстрочку лише тим людям, які навчаються у послідовних видах.

Натомість право на відстрочку хочуть забрати в тих, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років.

Порівняльна таблиця законопроєкту: праворуч – новий варіант

До слова, у випадку ухвалення законопроєкту його дія пошириться і на тих чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.

Нардепи пояснили це тим, що у 2022 році до закладів освіти на навчання зарахували 106 771 вступників чоловічої статі призовного віку, які розпочали здобувати рівень освіти, який є рівнозначним або ж навіть нижчим за здобутий рівень попередньої освіти.

Не став винятком у зазначеній тенденції й поточний 2023 рік. Хоча вступна кампанія поточного року до закладів освіти ще триватиме до 30 листопада, вже зараз станом на 28 серпня чисельність таких чоловіків становить 74 059 вступників.

Нардепи переконані, що така практика ухилення від призову на військову службу під час мобілізації негативно впливає на рівень національної безпеки і оборони України і деморалізує морально-психологічний стан військовослужбовці та компрометує систему освіти в Україні перед Українським народом і міжнародними партнерами.

Деяким чоловікам право на відстрочку навпаки пропонують повернути

Окрім вищезгаданого, законопроєкт пропонує повернути право відстрочки для педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.

З метою збереження педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти з числа осіб чоловічої статі у віці до 60 років, значна частина яких є гарантами виконання освітньо-професійних програм, пропонується відновити редакцію абзацу третього частини другої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", яка існувала до 14 квітня 2022 року,

– мовиться в пояснювальній записці.