Имеют ли право работники военкоматов заходить в квартиру или во двор частного дома для вручения повестки, пояснила адвокат Екатерина Анищенко. Заметим, что в Украине продолжили мобилизацию до 15 ноября.

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Можно ли ТЦК заходить во двор частного дома, в квартиру

Юрист отметила, что, согласно украинскому законодательству, военные комиссариаты и правоохранительные органы имеют право вручать повестку непосредственно на месте жительства.

Это означает, что представители военного комиссариата и полиции могут иметь законное право обратиться на территорию двора или в квартиру для вручения повестки,

– объяснила Екатерина Анищенко.

В то же время добавила, что само проникновение в жилье работником ТЦК возможно в рамках установленных законодательством процедур для вручения официальных документов, в частности, повесток на призыв. Однако это должно быть выполнено с соблюдением прав и свобод граждан и в соответствии с законами Украины.

Работники военного комиссариата могут посетить жилье человека с целью вручения повестки или других официальных процедур. Однако они должны иметь при себе официальные документы, подтверждающие их статус и полномочия. Гражданин имеет право проверить эти документы,

– подчеркнула адвокат.

Также добавила, что обычно такие действия совершаются по предварительному согласию или предупреждению собственника жилья. Ведь проникновение без разрешения может нарушить права граждан и вызвать негативную реакцию.

Анищенко посоветовала, если есть вопросы или сомнения в посещении жилья представителями ТЦК, важно действовать в соответствии со своими правами и требовать официальных документов.

"В случае отказа от принятия или подписи повестки важно иметь в виду, что это не освобождает вас от обязательств, которые могут быть определены в повестке. Официальные документы, такие как повестки, имеют юридическую силу, и отказ от их подписи не освобождает вас от возможных последствий", – отметила юрист.

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Могут остановить авто для вручения повестки