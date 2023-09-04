Вручение должно происходить непосредственно в руки военнообязанному. Об этом заявила адвокат Екатерина Анищенко.

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Имеют ли право останавливать авто для вручения повестки

По словам юристки, место вручения повесток никаким нормативным актом не установлено. Она рассказала, что повестку следует вручить непосредственно в руки мужчины, которому она адресована.

Вручение в автомобиле на парковке не является лучшим способом выполнения этой процедуры, поскольку могут возникнуть сомнения в действительности вручения и обеспечения права адресата на информацию,

– отметила Анищенко.

К тому же военные могут вручить повестки и через полицию. Если сотрудники ТЦК вместе с полицией требуют от водителя открыть окно и взять повестку, это может рассматриваться как официальный процесс вручения.

"В соответствии с законом, повестка должна быть вручена лично адресату. Если водитель не открывает окно и не берет повестку, это может привести к негативным последствиям. Например, военный комиссариат может принять дополнительные меры по вручению повестки", – рассказала адвокат.

Она подчеркнула, что требования останавливать автомобили для вручения повестки законом не предусмотрены. В то же время не существует и прямого запрета на это.

Официальные представители – работники военного комиссариата или полиции – имеют право останавливать автомобили для вручения повестки. Это происходит в контексте мобилизации или выполнения других официальных процедур. Согласно закону, повестка должна быть вручена лично адресату, и остановка автомобиля является одним из способов обеспечения личного вручения,

– добавила юрист.

В Украине будут призывать больше ограниченно пригодных

Напомним, что Минобороны обновило список болезней, согласно которому определяется пригодность военнообязанного к военной службе. Теперь будут призывать больше людей. Отдельные диагнозы по кодам, по которым теперь могут мобилизовать: