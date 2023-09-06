Про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко, передає 24 Канал. До речі, частині студентів планують скасувати відстрочку від мобілізації.

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Тільки ця категорія може виїхати за кордон

Зміни внесені – розширено категорію осіб з авіаційного персоналу, які можуть виїхати за кордон. Додали студентів і курсантів, які навчаються в закладах України і які можуть тепер слідувати за кордон для льотної підготовки. Тільки цій категорії осіб – курсантам та студентам за наявністю підтверджених документів прикордонники забезпечать виїзд за кордон,

– зазначив Демченко.

До речі, студенти або курсанти українських закладів освіти можуть безперервно перебувати за кордоном, але не більше строку проходження практичної льотної підготовки в іноземних закладах освіти або в авіаційних школах.

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Кому зі студентів згодом можуть скасувати відстрочку

У Верховній Раді нещодавно зареєстрували законопроєкт. Зокрема, автори пропонують скасувати відстрочку від мобілізації для чоловіків старших за 30 років, що здобувають непослідовну вищу освіту або другу й більше.