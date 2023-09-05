Массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за границы не будет. Депутат, член комитета Совета нацбезопасности и обороны Федор Вениславский, пояснил, что с точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет.

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Украинцам, незаконно сбежавшим, могут заочно сообщить о подозрении

Представитель президента в парламенте пояснил, что уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер.

Соответственно, по каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции,

– сказал он.

Вениславский подчеркнул, что эта непростая процедура и решение может быть обжаловано в суде страны, из которой может происходить экстрадиция. В то же время представитель президента сказал, что в Раде будут думать, как сделать процедуру более гибкой.

"Но учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных – это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом. Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", – говорит депутат.

Как уклонисты убегают из Украины

Вениславский привел три основных способа незаконного пересечения границы. Речь идет о:

пересечение границы вне официальных пунктов пропуска,

пересечение границы в тайнике,

использование поддельных документов.

Как говорит депутат, наиболее массовый характер носит использование поддельных документов, которые позволили человеку выехать за пределы страны.

Например, справка о том, что человек является инвалидом I или II группы – он не подлежит призыву ни в военное, ни в мирное время. Соответственно, никаких оснований для ограничения права передвижения граждан Украины, согласно действующему законодательству, нет. С точки зрения предъявленных документов официально законно пересекли государственную границу,

– сказал он.

В то же время Вениславский объясняет, что с точки зрения поддельных документов – "это отдельное преступление, охватывающее ответственность и тех, кто изготовил такие фальшивые документы, и тех, кто такие документы сознательно использовал".

"Поскольку мы понимаем, если человек, не имея статуса лица с инвалидностью, воспользовался такими документами – это преступление во избежание выполнения конституционных обязанностей", – отмечает представитель президента.

По его словам, эти действия требуют регистрации уголовных производств, установление таких фактов – компетенция правоохранительных органов.

Он добавил, что после регистрации производства должны быть проведены экспертизы, которые установят, были ли фальшивыми документы для пересечения границы, а после этого лица, воспользовавшиеся такими документами, могут заочно сообщить о подозрении, далее могут быть задействованы правила экстрадиции.

Экстрадиция уклонистов: контекст