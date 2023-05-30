Высказывание министра внутренних дел Игоря Клименко по поводу украинских мужчин, которые сейчас находятся за границей, подняло несколько важных тем. 24 Канал попытался найти ответ вместе с юристом T&T Partners Владиславом Юрчаком.
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Что сказал Клименко и почему его заявление вызвало дискуссии
Депопуляция страны – страшная угроза и думать о решении проблемы нужно уже сейчас. Сейчас в Украине продолжается дискуссия по этому вопросу, недавно к ней со значительным опозданием, но все же присоединилось Министерство внутренних дел в лице главы Игоря Клименко. Отметим, что МВД является материнской структурой как Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ), так и Государственной миграционной службы Украины (ГМСУ).
В интервью изданию "РБК-Украина" он поднял вопрос о мужчинах, покинувших Украину с началом российского вторжения и не горящих желанием защищать государство с оружием в руках, как это предусматривают законы – писаные и неписаные.
Вот главные заявления господина Клименко:
- "На сегодняшний день таких правил и ограничений не установлено, но я думаю, что по окончании войны государство сделает все для того, чтобы каждому гражданину напомнить, что он делал во время войны. Имею в виду нелегально перешедших границу".
- "Я думаю, это будет закон".
- "Как обращаться с нашими гражданами, которые нарушили закон уже один раз. Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-то ограничения относительно дальнейшего передвижения этих граждан, как минимум за границу".
Клименко считает, что это будет общая инициатива правительства и Рады. Слова министра спровоцировали дискуссию в обществе и снова напомнили о десятках тысяч мужчин – граждан Украины, которые сейчас якобы оказались за пределами правового поля, но непременно должны в него вернуться.
Как это сделать правильно, а также где в словах министра есть рациональное зерно, а где только предположение и желаемое вместо действительного, объясняет Владислав Юрчак.
Какие могут быть наказания для скрывающихся за границей
Действительно ли сейчас не предусмотрены никакие наказания для тех, кто незаконно пересек границу и потом вернулся в Украину? Что вообще сейчас, в условиях военного положения, означает и как трактуется "незаконное пересечение границы"?
Здесь зависит от того, каким образом лицо пересекло государственную границу.
- Вариант 1. Вне пограничного контроля.
Так, законом предусмотрена административная ответственность за пересечение или попытку пересечения границы любым способом вне пунктов пропуска, или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с использованием подложного документа или содержащих недостоверные сведения о лице или без разрешения соответствующих органов власти, что влечет наложение штрафа от 3400 до 8500 гривен. Или административный арест сроком до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.
- Вариант 2. При использовании поддельного документа.
Если лицо во время пересечения границы использовало официальный поддельный документ, то в этом случае дополнительно такие действия будут квалифицироваться по статье 358 УК Украины, как подделка документа (до 17 000 гривен или ограничение свободы на срок до 3 лет), или как использование заведомо подложного документа (до 850 гривен или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 2 лет).
- Вариант 3. В случае, когда основание для законного пересечения со временем отпало.
В случае, если лицо пересекло границу как волонтер, водитель, спортсмен, артист и так далее, то в случае его невозвращения в Украину в отведенное время нет никакой ответственности за такие действия. Именно отсутствие соответствующей ответственности вызывает необходимость реагирования со стороны государства.
Господин Клименко говорит о тех, кто незаконно пересек границу и сбежал из Украины, а как быть с теми, кто выехал до начала вторжения и не вернулся? Будут ли их наказывать? Или с теми, кто выехал благодаря системе "Шлях" и потом решил не возвращаться (тот же комик Щегель)?
Относительно лиц, выехавших до начала войны и не вернувшихся, следует отметить, что на тот момент право не пересечение не было ограничено. Соответственно отсутствуют правовые основания для привлечения таких лиц к ответственности.
По поводу же лиц, которые пересекли границу по системе "Шлях" и не вернулись, исходя из принципов действия законов во времени, считаю, что реальные механизмы их привлечения к ответственности отсутствуют. В конце концов, если соответствующий законопроект будет разработан, то он должен пройти тщательный юридический анализ перед его одобрением.
Имеет ли "закон Клименко" обратную силу
Все сейчас активно говорят о статье 58 Конституции Украины. Будет ли "закон Клименко" обратной силой? То есть, можно ли будет наказывать "уклонистов", сбежавших из Украины до его принятия? Как быть с этой коллизией?
Согласно статье 58 Конституции Украины, законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.
Более того, согласно решению Конституционного Суда Украины от 9 февраля 1999 № 1-рп/1999, Конституция Украины закрепила принцип необратимости действия во времени законов и других нормативно-правовых актов (часть первая статьи 58).
То есть, любой закон, который будет принят Верховной Радой по этому вопросу, сможет касаться исключительно тех лиц, которые нарушат его после вступления его в законную силу.
В противном случае такой закон однозначно будет признан неконституционным и для признания его таким не нужно ждать представления соответствующих субъектов, а соответствующие лица смогут воспользоваться институтом конституционной жалобы.
Следовательно, что бы ни приняла Верховная Рада, но реально наказать лиц, которые уже пересекли границу по сомнительным основаниям, у них не получится.
Здесь можно рассматривать вариант установления на уровне закона обязанности для лиц вернуться из-за границы. Впрочем, возникает вопрос критериев для такого пересечения. Возможным вариантом может служить лишь реальное осуждение лиц, способствовавших соответствующему лицу в незаконном пересечении и после этого – установление обязанности вернуться и соответственно санкции за невозвращение. Впрочем, такой сценарий кажется фактически невозможным, а потому ожидать его реального внедрения не стоит.
Как Украине вернуть мужчин из-за границы
Какие реальные рычаги у Украины, чтобы вернуть тех, кто не хочет возвращаться? Сколько граждан Украины может "спрятаться" за границей?
Реальным рычагом для возвращения украинцев, по моему мнению, может быть не схема "кнута", а исключительно "пряника".
- Государство должно мотивировать людей присоединяться к рядам ВСУ, обеспечить порядок соблюдения прав лиц при выдаче им повесток, прохождении ВВК, а также установить обязательное обучение военных перед их отправкой.
- Кроме того, следует пересмотреть рычаги бронирования военнообязанных и уменьшить соответствующие критерии для того, чтобы таким правом мог воспользоваться не только крупный бизнес.
К примеру, можно легализовать бронирование ІТ-профессионалам, установив им необходимый минимум по уплате тех или иных налогов или создание определенного количества рабочих мест с соответствующим уровнем "белой зарплаты".
Очень часто, после ряда курьезных случаев с поведением работников ТЦК и СП, люди боятся произвола и задачей государства является побороть в глазах людей "страх военкомата", чтобы опыт взаимодействия с этой структурой не вызвал страх и панику, а походил на посещение любых других органов, оказывающих административные или другие услуги.
Считаю, что этот показатель напрямую зависит от государства, поэтому для прекращения выезда населения государство должно действовать и делать это немедленно.
Не откроется ли после победы над Россией и завершения военного положения новый "коррупционный рынок", теперь уже по заезду? Ведь по выезду есть немало примеров.
Граждане Украины на законодательном уровне не ограничены на въезд в Украину ни при каких обстоятельствах, поэтому ожидать открытия коррупционных рынков не стоит.
Международная практика: как это решалось в других странах
Что говорит международная практика? Ведь известно, например, об американцах, бежавших в Канаду во время войны во Вьетнаме, а потом вернувшихся?
Среди американской молодежи в годы Вьетнамской войны, особенно среди студентов, изрядно распространилось движение отказа от службы в армии (наиболее известный случай – отказ боксера Мохаммеда Али). Так, в октябре 1967 года протестующие совершили "Поход на Пентагон", Джон Леннон написал песню "Дайте миру шанс" (Give Peace a Chance), хиппи выдвинули лозунг "Занимайтесь любовью, а не войной" (Make love, not war), тысячи американцев бежали за границу — в Канаду, Швецию и т.д.
Движение насчитывало несколько сотен тысяч участников (все не всегда проходило мирно, самый позорный случай – расстрел демонстрации студентов на кампусе Кентского университета). В то же время в США не вводили никаких санкций в отношении таких лиц, кроме общественного осуждения.
Кстати, лучшим примером ограничений на пересечение границы и жестких санкций за это может быть Северная Корея, в которой такие действия могут быть квалифицированы как государственная измена, за что лицо могут даже казнить.
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Соломоново решение: каким может быть закон об "уклонистах"
Каким должен быть "идеальный закон" о заграничных беглецах-уклонистах? Соответствует ли он вообще духу закона?
В сложившейся ситуации, по моему мнению, идеального закона не существует, поскольку с момента начала действия правового режима военного положения прошло уже более 1 года и 3 месяцев. Соответственно, такие законодательные инициативы хотя и положительны, но законодатель откровенно опоздал.
В то же время в Украине и дальше действует система выдачи разрешений на пересечение границы водителям, волонтерам, спортсменам (более 200 из них и не думают возвращаться на Родину, – 24 Канал), деятелям культуры и больным, нуждающимся в лечении. Введение ответственности необходимо для прикрытия так называемых теневых схем выезда, которыми воспользовалось уже большое количество лиц.
По моему мнению, несвоевременный возврат должен наказываться по закону, однако в отношении размера санкции, то наиболее целесообразным будет возложение на таких лиц именно штрафа в денежном измерении, за счет чего государство сможет аккумулировать средства для перекрытия дефицита государственного бюджета.
Кроме этого, нужно установить отдельное основание для освобождения от уголовной ответственности, в частности, определить, что в случае, если лицо добровольно вернется в определенный срок и уплатит добровольный взнос в поддержку ВСУ, то такое лицо не подлежит ответственности.
Отметим, что на время действия военного положения в Украине выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за границу запрещен. Но есть многочисленные исключения. Список тех, кому разрешают выезд, большой. В их числе мужчины с инвалидностью, многодетные родители, водители, волонтеры, моряки, спортсмены, культурные деятели, народные депутаты, министры.