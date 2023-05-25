Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что в настоящее время в правительстве изучают международный опыт. Наказания, которые наложат на мужчин, вероятнее всего, будут касаться ограничений на выезд в будущем.

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Закон о наказании за незаконный выезд за границу

Игорь Клименко рассказал, что закон будет разрабатываться совместно Кабинетом Министров и Верховной Радой. Несмотря на то, что пока никаких ограничений для нарушителей не предусмотрено, министр прогнозирует, что они будут утверждены до конца войны. Для того, чтобы определиться, как обращаться с гражданами, уже нарушившими закон, в правительстве будут изучать международный опыт.

Они должны ответить за нарушение закона. Я думаю, каждый гражданин этого хочет и поймет государство, если будут какие-либо ограничения по дальнейшему передвижению этих граждан как минимум за границу,

– сообщил Клименко.

Министр рассказал, что в первые месяцы войны нарушений было гораздо больше, чем сейчас. Также он отметил приоритетность технического оснащения государственной границы Украины.

"Сейчас мы с международными партнерами говорим о совместном обустройстве границы. Более того, мы на некоторых участках совместно несем службу с нашими европейскими партнерами. Но не забываем, что очень многие находятся на востоке и юге нашего государства", – заявил Клименко.

Напомним, что во время военного положения мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. Впрочем, существуют некоторые исключения.

Какие мужчины имеют право пересекать границу во время войны