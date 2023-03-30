Однако есть некоторые исключения, когда покидать территорию Украины могут и мужчины. Одним из них является воспитание трех и более несовершеннолетних детей, то есть когда мужчина является многодетным отцом.

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Какие документы нужны для выезда за границу многодетному отцу

Однако, чтобы пересечь государственную границу, необходимо собрать пакет документов. Документами, подтверждающими самостоятельное воспитание ребенка, могут быть:

свидетельства о рождении детей (3 и более);

удостоверение отца многодетной семьи;

решение суда о лишении одного из родителей родительских прав;

свидетельство о смерти матери ребенка;

решение суда об отнятии ребенка у матери без лишения его родительских прав;

решение суда о признании матери без вести отсутствующей;

решение суда об объявлении матери умершей.

Однако если мужчина не проживает одной семьей со своим ребенком или детьми, необходимо также предоставить доказательства содержания такого ребенка (детей). Такими подтверждающими документами могут быть:

решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей),

справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, размере уплаты таких алиментов и т.д.

Следует отметить, что многодетный отец может пересекать границу не только для сопровождения своих несовершеннолетних детей. Он может выехать с территории Украины и без них, однако для этого должен иметь указанные документы или их нотариально заверенные копии.

Обратите внимание! Порядок и правила пересечения государственной границы во время войны, а также категории граждан, которые могут это делать, определяет постановление правительства от 27 января 1995 г. № 57. В него остоянно вносятся изменения и дополнения.

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